Nova Cidade recebe programa Asfalta São Gonçalo

Os gonçalenses que moram em Nova Cidade estão vendo seu bairro passar por melhorias. Isso porque pelo menos seis ruas estão recebendo o recapeamento do pavimento através do programa “Asfalta São Gonçalo”, que é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo. O prefeito Capitão Nelson esteve acompanhando de perto as intervenções nesta segunda-feira (26), na Rua Osvaldo Cruz.

"Estamos atendendo um pedido dos moradores, que nos alertaram para os buracos em algumas vias. Agora, eles terão uma maior qualidade de vida, com o trabalho de recuperação do asfalto", disse o prefeito.

Além da rua mencionada, estão sendo recapeadas as ruas Benta Pereira, Dr. Luís Sobral, Martim Afonso, Oton Moura e Goitacases. O projeto começou a atuar no bairro no fim da última semana.

O mecânico aposentado Lucas José Antunes, de 70 anos, e sua esposa Luiza Helena Nery, de 62 anos, criaram as duas filhas no bairro e estão felizes com o recapeamento. "Aqui tinha muito buraco, era muita coisa mesmo, uma coisa triste. Agora, o bairro está sendo recapeado. O Capitão Nelson atendeu o nosso pedido. Estávamos agoniados com a situação. Os outros prefeitos não fizeram nada por nós", contou Lucas.

"Agora, tá maravilhoso! A diferença de antes é enorme. Antes, tinha esgoto aqui e muito buraco na rua. Agora, podemos passar por aqui sem problema e sem preocupação", contou Luiza.