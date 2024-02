Niterói recebe 6ª edição da Corrida do Túnel neste domingo

A já tradicional Corrida do Túnel será realizada, neste domingo (3), a partir das 6h30, com percursos por São Francisco, Charitas e Fazendinha, em Piratininga. O evento será dividido em três trajetos: os atletas podem optar entre correr 10km ou 6km e, como novidade da edição de 2024, uma caminhada de 2km. A competição tem o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e, como atração especial, contará com a bateria de escola de samba do Mestre Badico.



A corrida de 10km e de 6km terá largada na Praça do Rádio Amador em direção ao Catamarã de Charitas. Os atletas dos 6km retornam logo após a saída do túnel. Já os atletas dos 10km irão percorrer as ruas da Fazendinha passando ao lado da Lagoa de Piratininga. A prova de 2km de caminhada será para o outro lado. Os atletas irão até o Skate Park e retornam para a praça.



Além disso, os trajetos também terão largadas em horários diferentes: os corredores dos 10km começam às 6h30, os de 6km às 6h40 e os de 2km às 6h50.



“É muito gratificante para nós, da Secretaria, ter a oportunidade de apoiar iniciativas como a Corrida do Túnel. É muito importante para os moradores terem acesso às atividades que ressignificam os espaços da cidade, principalmente quando podemos aliar isso ao esporte, ao lazer e à saúde. Esse ano, além da corrida e da caminhada, ainda teremos muito samba para animar o dia!”, celebra o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.



O evento é todo pensado no atleta: os kits possuem camisa em tecido tecnológico 100% poliamida e proteção UV50, largada em horário cedo por causa do calor, vários postos de hidratação no percurso, hidratação com água alcalina, frutas frescas, água de coco e suco pós prova.



“Com o objetivo de incentivar a prática esportiva, resolvemos criar mais uma modalidade no evento. Dessa forma, pessoas que ainda não conseguem ou estão impedidas de correr, podem participar do evento caminhando”, diz Karen Casalini, responsável pela prova.



Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada receberão medalha de finisher. Haverá também premiação para os 5 primeiros atletas no geral e para os 3 primeiros atletas por faixa etária.



A Corrida do Túnel conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da LPH Engenharia. Além disso, o evento tem o apoio da Cervejaria Noi, WFibra, Puro Suco, Mc Café e Campo Largo.