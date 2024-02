Foragido da justiça é preso na Zona Norte do Rio

Com informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), repassadas para Sub Secretaria de Inteligência da Policia Militar (SSI/PMERJ), e em ação conjunta com o 41º BPM (Colégio), a polícia prendeu, neste domingo (25), no interior de uma unidade hospitalar, localizada na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, em Acari, Zona Norte do Rio, o acusado e foragido da Justiça, Vitor Hugo Rodrigues dos Santos, de 34 anos.



De posse informações da localização do criminoso, agentes foram até o Hospital Municipal Raul Gazola, onde conseguiram localizar e prender o procurado, que não ofereceu resistência no ato da prisão.



Contra ele constavam quatro Mandados de Prisão, Nº do Mandado de Prisão: 0318974-24.2011.8.19.0001.01.0001-24; Nº do Mandado de Prisão: 0147013-49.2010.8.19.0001.01.0001-07, Nº do Mandado de Prisão: 0145201-59.2016.8.19.0001.01.0001-23 e Nº do Mandado de Prisão: 0173139-73.2009.8.19.0001.01.0002-22, todos expedidos pelo Tribunla de Justiça do Rio de Janeiro, pelo crime de Tipificação Penal – Roubo Qualificado – Artigo 157 do CP.



O acusado foi conduzido para 39ª DP (Pavuna) e, posteriormente, à 27ª DP (Central de Flagrantes), onde foram cumpridos os mandados de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre a prisão. Depois foi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.