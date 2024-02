Grupo Amanhecer é atração da tradicional roda de samba em SG

O evento 'Ressaca do Carnaval' será no Espaço Raposão - Foto: Divulgação

O evento 'Ressaca do Carnaval' será no Espaço Raposão - Foto: Divulgação

Os amantes do samba vão ter um fim de semana especial em São Gonçalo, com a tradicional roda de samba, comandada pelo Grupo Amanhecer, no Espaço Cultural Raposão, na Rua Dalva Raposo, em Tribobó, nesse domingo (25), a partir de 14h.

O evento, que tem entrada gratuita e venda de feijoada e bebidas a preços promocionais, terá também música eletrônica nos intervalos, com o DJ Leozinho no comando das 'carrapetas', além da participação de convidados para a tradicional 'canja'. Mais informações sobre os eventos podem ser obtidas no próprio Espaço Raposão.

Grupo Amanhecer é atração da roda de samba, que terá convidados | Foto: Divulgação

Amanhecer - O Grupo Amanhecer é um dos mais tradicionais da região e foi criado no fim da década de 80. Já está na terceira formação e tem no cantor Vilson o líder e único remanescente que participou de todas as formações. Segundo ele, o grupo vai brindar o público com sucessos do samba e do pagode de todas as épocas.