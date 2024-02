Mega-Sena acumulada: quanto rende R$ 97 milhões na poupança e no tesouro direto

O prêmio da Mega-Sena acaba de acumular novamente, dessa vez em R$ 97 milhões. Com o próximo sorteio marcado para esta quinta-feira (22), muitos brasileiros especulam sobre o que fazer com a quantia milionária, caso sejam os únicos ganhadores da loteria. Para o especialista em investimentos e finanças pessoais Renan Diego, a melhor maneira de preservar e até multiplicar o valor arrecadado é com investimentos.

Caso o ganhador seja um iniciante no mercado financeiro, o expert recomenda aplicações conservadoras, mas que fujam da tradicional poupança – que está rendendo 0,5%, neste mês de fevereiro de 2024 (isento de imposto de renda). Entre as melhores modalidades sugeridas por Renan Diego para conciliar um perfil conservador com um investimento rentável estão os produtos financeiros de renda fixa, que garantem rendimentos regulares em todos os meses de aplicação, como o Tesouro Direto.

“A caderneta de poupança fechou o mês de janeiro de 2024 com rendimento de aproximadamente 0,5%, enquanto o CDI (que é o principal índice da renda fixa) fechou o primeiro mês do ano de 2024 com rendimento de aproximadamente 1%. Na prática, se o ganhador da Mega-Sena tivesse investido os R$97 milhões na poupança, teria um pagamento mensal de R$ 485.000,00. Em contraponto, se o ganhador tivesse investido essa quantia no Tesouro Selic, por exemplo, que é o investimento mais seguro do país, ele teria um pagamento mensal de R$750.978,02, já descontando o imposto de renda”, explica o expert.

“Esse cenário comparativo com as aplicações possíveis com o prêmio da Mega-Sena comprova que, hoje em dia, aplicar o dinheiro na poupança é um mau negócio, porque você deixa de multiplicá-lo em uma modalidade mais lucrativa, como apresenta a simulação abaixo”, esclarece Renan Diego, que já educou mais de 6 mil brasileiros sobre investimentos.

Poupança: R$ 485.000,00/mês

Tesouro prefixado: R$ 675.949,44/mês

Tesouro Selic: R$ 750.978,02/mês

Tesouro IPCA+: R$ 638.429,39/mês

CDB e LC: R$ 765.981,90/mês

“Vale lembrar, contudo, que para investir no Tesouro Direto como pessoa física, o valor máximo por mês é de R$1Milhão”, explica o especialista em investimentos.