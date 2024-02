Câmera flagra torcedor do Vasco sendo assassinado por 'amigo' em SG, confira!

"Dudu, você meteu a faca. Você vai me matar, Dudu. Olha o que você fez. Olha isso, Dudu. Meu Deus me ajuda aqui, cara". Esse pedido desesperador é do torcedor do Vasco, Mauro Jorge Monteiro Canelas Pinto,59 anos, após receber a facada que tirou sua vida, no último dia 11 de fevereiro. O autor do crime, Carlos Eduardo de Azevedo, 43 anos, cercou o veículo da vítima após uma discussão num bar, no Gradim, em São Gonçalo.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o crime. O diálogo entre eles é chocante e nós descreveremos a seguir.





Vítma chegou a pedir ajuda ao assassino

Autor: Divulgação/ Polícia Civil DHNISG

"O que você quer Dudu, fala para mim? Você quer o que? Você quer falar comigo, você quer bater comigo (SIC), você quer me matar? Você quer fazer o que?", perguntou a vítima enquanto saía do carro.

O então colega, e agora foragido da justiça pelo seu assassinato já responde com agressão verbal.

"Vai tomar no c*. Você respeita os outros, cara***", diz entre mais palavras e gritos.

A discussão, que dura cerca de 30 segundos fica inaudível, até que o vascaíno avisa que foi atingido pelo golpe fatal da faca.

"Porr* Dudu, você meteu a faca. Você vai me matar Dudu. Olha o que você fez. Olha isso Dudu. Meu Deus me ajuda aqui, cara", implora Mauro, enquanto volta para seu carro.

Contudo, nem ver a vítima implorando fez o assassino se arrepender do ato, já que a câmera capturou quando ele responde: "Vai no pronto socorro."

A vítima entra no carro e afirma: " Meu Deus, ele meteu a faca em mim, cara. Furou..."

Nesse momento o vídeo foi cortado. Segundo testemunhas, o homem ainda teria tentado ligar o carro. Mas já não tinha forças. Ele morreu sentado no banco do motorista do seu veículo.

No vídeo, feito dentro do veículo da vítima, tem duração de um minuto e dez segundos.

Nele é possível ouvir as falas.

O vídeo feito pela câmera de segurança da rua tem duração de dois minutos e seis segundos, e nele é possível ver a movimentação.





Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo já encerram as investigações e Eduardo é considerado foragido da justiça.

Após intenso trabalho, inclusive no período do carnaval, e que envolveu a análise de diversas imagens e oitiva de inúmeras testemunhas, os agentes conseguiram identificar Carlos Eduardo como autor da facada que causou a morte da vítima.



A investigação apontou que, após uma discussão em um bar, o autor foi até sua residência e pegou uma faca, tendo seguido e interceptado a vítima quando esta estava em seu carro, momento em que tiveram uma nova discussão que culminou no golpe.

Ao longo dos últimos dias, os agentes buscaram cumprir mandado de prisão preventiva contra Carlos Eduardo, que se encontra foragido

Nesta quarta-feira (21) o portal dos Procurados do Disque Denúncia divulgou cartaz pedindo ajuda para que a polícia prenda o acusado.

Qualquer informação deve ser repassada ao Disque-Denúncia através do 2253-1177.