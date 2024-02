Cubango fica em sétimo lugar e permanece na Intendente em 2025

Após ser rebaixada para a Série Prata no ano passado, a Cubango vai permanecer na Intendentes Magalhães, em Campinho no Carnaval de 2025. A verde e branca da Zona Norte de Niterói ficou com a sétima colocação em seu grupo de desfiles, de acordo com as notas dadas pelos jurados. A apuração aconteceu nessa terça-feira (20) e teve como campeãs da Série Prata a Botafogo Samba Clube e a Tradição, que voltam a desfilar na Sapucaí, pela Série Ouro em 2025.

A Tradição voltará ao palco principal da festa depois de 10 anos. Já a Botafogo Samba Clube será a primeira agremiação ligada a uma torcida de futebol no Rio a disputar a Série Ouro, último passo para chegar ao Grupo Especial.

Eram, no total, 32 escolas na disputa da Série Prata, 16 em cada dia de desfile. A campeã de cada dia subiria para a Série Ouro, e as três últimas, rebaixadas para a Série Bronze. No primeiro dia, Flamanguaça e Unidos da Barra da Tijuca disputaram até os últimos quesitos, quando a Botafogo Samba Clube encostou no placar e virou o jogo, em samba-enredo.

O da agremiacão tinha entre os compositores Pitty de Menezes, intérprete da Imperatriz Leopoldinense.