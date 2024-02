São Gonçalo abre agendamento para castração de cães e gatos

Foram abertas novas datas para agendamento de castração para cães e gatos em São Gonçalo. Moradores do município interessados em realizar a cirurgia nos animaizinhos entre o final de fevereiro e início de março. A castração é realizada nas unidades do Alcântara e do Mutuá do Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem).

As datas abertas são para a pré-marcação, data em que os responsáveis pelos pets levem a documentação necessária para marcar a cirurgia. Os dias para isso são 26 de fevereiro e 4 de março no Mutuá ou 27 de fevereiro e 5 de março no Cavem de Alcântara. A escolha da data pode ser feita através do aplicativo Colab.

Leia também:

➢ Niterói está com inscrições abertas para treinamento de voluntários em proteção animal



➢ Mais de 35 bairros recebem ações contra Aedes aegypti esta semana

Cada morador pode cadastrar a cirurgia em um animal por mês. O cão ou gato precisa ter de sei meses a sete anos, e pesar entre 5 kg e 25 kg. Para marcar, o tutor do animal deve ser maior de 18 anos e apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além do hemograma do animal.

Para a castração, o morador precisa de pelo menos dois dias livre, segundo a Prefeitura de São Gonçalo. A primeira data é a agendada pelo aplicativo para apresentação presencial de documento. A segunda é a data marcada para a cirurgia em si. Em ambas as datas, responsável precisa chegar no local com antecedência; caso não chegue para a marcação com 10 minutos de antecipação, corre o risco de perder a data.

O Cavem Mutuá funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica. Já o Cavem Alcântara fica na Rua Arthur Silva, 91, Alcântara, ao lado do Colégio Nossa Senhora da Paz. Lá, o horário de funcionamento é das 8h às 16h30, de segunda a sexta.