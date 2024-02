São Gonçalo tem terceiro maior crescimento do estado em índice do Saeb

São Gonçalo teve o terceiro maior crescimento do Estado do Rio em índice avaliador do ensino fundamental no último resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica - Foto: Divulgação/GettyImages

São Gonçalo teve o terceiro maior crescimento do Estado do Rio em índice avaliador do ensino fundamental no último resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), pesquisa realizada pelo Ministério da Educação (Mec) nas escolas brasileiras.

No último resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que utiliza as médias de desempenho dos estudantes apuradas no Saeb, o município cresceu 0,6 pontos na média em relação a 2019 e obteve a nota 5,2 na categoria anos iniciais, ou seja, do 1º ano ao 5º ano do ensino fundamental, alcançando o terceiro maior aumento entre os 92 municípios do Rio de Janeiro e o maior da Região Metropolitana nesta avaliação.



Ainda nos resultados alcançados nos anos iniciais, a taxa de aprovação dos estudantes em comparação à última divulgação foi outro número positivo registrado por São Gonçalo. O índice cresceu em todas as séries (1º ano: +12,7% / 2º ano: +7,1% / 3º ano: +15,3% / 4º ano: +3,2% / 5º ano: +7,7%). Outro destaque foi a queda da taxa de distorção idade-série, que avalia o percentual de estudantes, em um determinado ano/série, com dois anos ou mais acima da idade recomendada para a etapa (1º ano: -9,6% / 2º ano: -6,6% / 3º ano: -16,4% / 4º ano: -3% / 5º ano: -7,2%).

Já nos dados relativos aos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano, dois índices se destacaram positivamente. As matrículas na rede municipal cresceram em todas as séries em relação à última pesquisa (6º ano: +89 / 7º ano: +406 / 8º ano: +420 / 9º ano: +224). A taxa de aprovação também subiu em todas as séries, tanto na rede municipal quanto na rede estadual.

Além disso, o ensino médio ofertado no município igualmente apresentou números favoráveis. Um deles foi a da taxa de aprovação de alunos, que cresceu em todas as séries em comparação ao último resultado (1ª série: +21,9% / 2ª série: +10,2% / 3ª série: +4,3%). As matrículas em tempo integral também subiram em todas as turmas em relação à ultima pesquisa (1ª série: +64 / 2ª série: +286 / 3ª série: +30).

Ainda na avaliação do ensino médio, outros dois resultados são encarados de forma positiva: a queda da taxa de abandono em todas as séries em relação ao último resultado (1ª série: -6,3% / 2ª série: -3,8% / 3ª série: -3,5%) e a diminuição na taxa de distorção idade-série.

Atual secretário de Educação do município de São Gonçalo, Mauricio Nascimento de Almeida, efetivo no serviço público desde 2011, está à frente do projeto de expansão e modernização da Educação na cidade. Em seu histórico, estão cargos diversos na Prefeitura, como Subsecretário de Recursos Humanos e Subsecretário de Infraestrutura.

Para ele, investir e monitorar a educação básica a médio e longo prazo é crucial para obter bons resultados.

"Ter esta atuação na cidade nos faz conhecedor dos problemas da educação e, com isso, buscar ações estratégicas para ajudar na sua melhoria”, comentou.

Secretário de Educação, Mauricio Nascimento de Almeida acredita que investir e monitorar a educação básica a médio e longo prazo é crucial para obter bons resultados | Foto: Divulgação

Veja a evolução das notas em SG:

Nota média padronizada Saeb 2021

5,50 anos iniciais

4,76 anos finais

4,20 Ensino médio

5,47 Saeb 2019

4,74 anos finais

4,47 Ensino médio

Nota Ideb

2021

5,2 anos iniciais

4,4 anos finais

3,9 Ensino médio

2019

4,6 anos iniciais

3,6 anos finais

3,6 Ensino médio

Entenda o Saeb

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações que permite ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação, realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante.

Por meio de testes e questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede privada, o Saeb avalia os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes que passaram pelos exames. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro.

As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).