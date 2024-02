Inscrições para concurso na Educação vão até dia 19

Quem pretende se inscrever para o concurso público para cargos de nível superior da rede municipal de Educação da Prefeitura de São Gonçalo deve ficar atento.

As inscrições vão até às 23h59 da próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro, somente pela internet, no site www.selecon.org.br. As provas objetivas e discursivas acontecem no dia 24 de março. O salário base é de R$3.397,94 para carga horária de 30h semanais e R$4.530,59 para 40h semanais.

Serão 699 vagas imediatas, além do cadastro de reserva, sendo reservado o percentual de 5% para candidatos PcD (Pessoa com Deficiência). Os nomes dos aprovados e a classificação final do concurso serão divulgados no Diário Oficial e nos sites www.selecon.org.br e www.saogoncalo.rj.gov.br, a partir das 19h do dia 17 de maio.

O valor de inscrição é de R$ 102,00 para cargos de Professor Docente I, Professor Orientador Educacional, Professor Orientador Pedagógico e Professor Supervisor Educacional e de R$136,00 para todos os cargos de Professor Docente II e deve ser pago via boleto bancário.

O concurso terá três etapas, sendo a primeira de prova objetiva, a segunda de prova discursiva e a terceira de prova de títulos, de caráter eliminatório e/ou classificatório. O candidato deve ler atentamente o conteúdo do edital, divulgado em Diário Oficial. A partir da data de homologação do resultado final, o concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do município.

Cargos

Carga horária de 30h semanais – Professor Docente I/ Arte; Professor Docente I/ Matemática; Professor Docente I/Geografia; Professor Docente I/ Física; Professor Docente I/História; Professor Docente I/Português; Professor Docente I/Ciências; Professor Docente I/Inglês; Professor Orientador Educacional; Professor Orientador Pedagógico; Professor Supervisor Educacional.

Carga horária de 40h semanais – Professor Docente II; Professor Docente II/Apoio Especializado; Professor Docente II/Educação Infantil; Professor Docente II/Intérprete de Libras; Professor Docente II/Braile; Professor Docente II/AED/H.