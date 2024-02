Monobloco encerra o Carnaval do Rio com novidades

O Monobloco iniciou o último dos megablocos realizados na Avenida Primeiro de Março, no Centro do Rio, na manhã deste domingo (18). A bateria comandada pelo maestro Celso Alvim iniciou pontualmente às 9h, animando o público ao som de "Festa", da Ivete Sangalo.

De sambas-enredo a reggae, o Monobloco completa 24 anos desta mistura de ritmos. Este ano, uma novidade: o megabloco reuniu artistas circenses e uma ala de dança. O tema do desfile de 2024 é "Toca esse tambor", inspirado na música composta por Jorge Aragão para o Monobloco.

O Monobloco é um dos mais conhecidos blocos de Carnaval brasileiros do Rio de Janeiro. A oficina do Monobloco funciona em um teatro no Rio de Janeiro. A intenção é ensinar pessoas sem qualquer iniciação musical a tocar instrumentos de percussão. Ela começa em abril e só termina no carnaval.