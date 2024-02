Fla é condenado a pagar R$ 2,9 milhões a famílias de vítimas de incêndio

O Flamengo foi condenado pela justiça em processo movido pela família de Christian Esmerio, uma das vítimas da tragedia no Ninho do Urubu, em 2019. Esta havia sido a única família que não chegou à um acordo com o clube e seguiu com o processo na justiça. A decisão é em primeira instância e cabe recurso por parte do Flamengo.

A informação do Jornal O Globo revela que o Flamengo terá que pagar R$2,82 milhões como indenização para os pais de Christian e R$120 mil ao irmão. O clube também seguirá pagando uma pensão mensal de R$7 mil, que já vinha sendo paga voluntariamente. O valor será pago até 2048 ou até o falecimento dos pais.