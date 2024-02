Inea resgata mão-pelada ferido no Parque Estadual da Pedra Branca

Nesta quarta-feira (14/2), o Parque Estadual da Pedra Branca, unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), promoveu o resgate de um mão-pelada (Procyon cancrivorus) em Vargem Pequena, na Zona Oeste da capital fluminense. A iniciativa durante esta quarta-feira de cinzas, no território Núcleo Camorim do parque, foi desencadeada por uma denúncia de moradores da comunidade do entorno, que encontraram o animal na margem de um córrego.

Com escoriações nas patas, debilitado e desorientado, o mamífero foi encaminhado para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS), também em Vargem Pequena.

“Nossas equipes estão continuamente 100% atentas e disponíveis para o caso de qualquer emergência ou necessidade. Nossa maior missão sempre será a proteção da nossa biodiversidade e dos patrimônios ambientais fluminenses”, afirmou o vice-governador e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.

Também conhecido como guaxinim, o mão-pelada ocorre em uma grande variedade de habitats, geralmente ligados a cursos de água. Solitário e com hábitos noturnos, tem uma dieta composta por crustáceos, moluscos, peixes, insetos, pequenos vertebrados e frutos.

Sobre o parque

Com 12.491 hectares, o Parque Estadual da Pedra Branca abrange partes de 17 bairros da zona Oeste da cidade. A sede da Unidade de Conservação está localizada no Pau da Fome, em Jacarepaguá e os núcleos estão situados no Camorim, também em Jacarepaguá, em Piraquara, em Realengo, e o posto avançado Quilombola, em Vargem Grande – batizado em homenagem à comunidade Quilombola Cafundá Astrogilda. O parque abriga uma fauna diversificada: já foram registradas 479 espécies, sendo 43 de peixes, 20 de anfíbios, 27 de répteis, 338 de aves e 51 de mamíferos.

O Parque Estadual da Pedra Branca é reconhecido internacionalmente como uma IBA (Important Bird and Biodiversity Area), ou seja, uma área prioritária para conservação da biodiversidade de aves, pela BirdLife International.