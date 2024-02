Alerta vermelho no RJ: veja a previsão do tempo para o fim de semana na região

Depois de um feriadão com altas temperaturas e calor intenso, o fim de semana promete temperaturas amenas e alto volume de chuvas. Segundo informações do Climatempo, nesta quinta-feira (15) a chuva diminui em São Paulo com o afastamento da frente fria, mas continua de forma frequente no Rio de Janeiro, ainda com risco de chuva forte e volumosa.

A chuva vem com forte intensidade, acompanhada de raios e rajadas de vento e os volumes acumulados serão expressivos (em média, entre 100mm e 150mm), inclusive nas faixas litorâneas.

Com máxima de 25ºC, hoje deve chover o dia todo e a umidade fica em torno de 90%. Já nesta sexta-feira (16), a previsão é de pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. A máxima não ultrapassa os 26ºC.

No sábado, a previsão é de Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperatura máxima de 28ºC. O mesmo deve ocorrer no domingo, com 67% de chance de chuva durante tarde e noite, com a máxima de 29ºC.

O Climatempo alerta para o risco de formação de alagamentos, transbordamento de córregos e/ou rios, possibilidade de deslizamento de terra e/ou queda de barreira em áreas de declive no litoral de SP e do RJ e para o risco de queda de árvores/galhos.

