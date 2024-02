Após 83 dias internada, jovem que cheirou pimenta recebe alta

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, que sofreu uma grave reação alérgica após cheirar pimenta no ano passado, voltou a receber alta em Goiânia. Nessa segunda-feira (12), a mãe da jovem atualizou o estado de saúde da menina, que estava há 83 dias internada. Essa foi sua oitava passagem pelo hospital; no total, só em 2023, ela passou mais de 260 dias em hospitais, entre diferentes internações.

“Graças a Deus retornamos para casa, agora é continuar os cuidados em casa com muito amor e carinho”, contou Adriana Medeiros, mãe de Thais, em um vídeo publicado nas redes sociais. Ela estava desde o fim do ano passado hospitalizada no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).

Na unidade, ela precisou passar algumas semanas novamente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por conta de um quadro de infecções. Ela foi liberada da ala mais intensiva no início de fevereiro. De volta para casa, ela volta a aguardar suporte do Governo Estadual de Goiânia para conseguir "home care" e seguir o tratamento em casa.



Thais foi internada pela primeira vez em fevereiro do ano passado, em Anápolis, Goiânia, depois que sofreu uma grave reação alérgica ao cheirar um frasco de pimenta-bode em conserva. Na época, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Por conta do problema, ela passou meses inconsciente e ainda enfrenta um grave quadro de problemas respiratórios e na visão.