Homem atravessa Ponte Rio-Niterói de patins; confira vídeo

Um homem foi flagrado atravessando a Ponte Rio-Niterói usando patins durante a tarde do último domingo (04). No registro, que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (05), o pedestre, que não foi identificado, é visto seguindo a via no sentido Rio pela pista da direita com os patins e sem qualquer tipo de equipamento de segurança. Confira o registro:





A Ecoponte, concessionária responsável pela Ponte, confirmou ter registrado o episódio por volta das 13h. Apesar disso, a empresa não é responsável por fazer autuações na rodovia. Por sua vez, representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), disseram não terem nenhum registro de acionamento para a ocorrência e destacaram que o Código de Trânsito Brasileiro prevê multas para casos do tipo, mas não detalha a aplicação da penalização.

O tráfego de pedestres, mesmo que em equipamentos como patins e patinete, é expressamente proibido na Ponte Rio-Niterói. Além disso, também é proibido o trânsito de ciclistas pela via.