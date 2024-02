Urubêbados desfila nesse domingo em São Gonçalo

Amanhã (4) é dia de folia em São Gonçalo. Oruindo de uma torcida organizada do Flamengo, o Bloco Urubêbados e Amigos fará a estréia, em apresentação na Praça Tancredo Neves, conhecida popularmente como Trevo de Maria Paula, na divisa entre Niterói e São Gonçalo, a partir de 9h,

A agremiação fará o primeiro como 'manda o figurino', com direito a bateria, carro de som e intérprete oficial. O projeto da Urubêbados é inciar as atividades carnavalescas como um bloco de embalo, mas o planejamento é que no prazo de até dois anos, se transforme em uma escola de samba na região, preenchendo uma opção cultural que deixou de existir, com a extinção da Unidos do Campo Novo, bairro vizinho, em meados da década de 90.

Enredo - Para o primeiro desfile, o enredo não poderia ser outro. O samba enredo gravado na semana retrasada, é uma homenagem ao Flamengo, com nuances também sobre as atividades desses torcedores, que engloba reuniões em bares da região, com a camisa personalizada da Urubêbados, e a tradicional 'pelada' aos domingo, no Trevo de Maria Paula. Não faltam também alusões à história do Fla, as conquistas das duas Libertadores e à legião de 'craques' que viraram ídolos da torcida, como Zico e Gabigol.



"Somos um grupo de amigos que se uniu também no samba, pra proporcionar um momento de alegria e lazer aos moradodres da região", afirmou o presidente do Urubêbados, Roberto Luiz da Silva Corrêa, o Beto.