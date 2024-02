Niterói faz desfiles no Caminho Niemeyer buscando referência no samba (Saiba como foi)

Desde os tempos que Niterói, antiga capital do Estado do Rio, detinha, simbolicamente, o título de 'segundo melhor' Carnaval do Brasil, entre as décadas de 70 e 80, a cidade nunca havia conhecido tamanha estrutura para sediar um desfile de escolas de samba. E isso foi feito em 2024. Pelo terceiro ano consecutivo, o Caminho Niemeyer, no Centro, um dos mais tradicionais 'cartões postais' da cidade, foi escolhido para sediar a passagem oficial de 20 escolas de samba filiadas a duas ligas. A festa começou na noite dessa sexta-feira (3) com as apresentações das agremiações dos Grupos B e C e termina nesse sábado, com a passagem de mais oito agremiações da Série A,

Um público estimado em cinco mil pessoas acompanhou a passagem de doze agremiações pelo local, em um evento que terminou nas primeiras horas da manhã desse sábado (4). Mas se há boa estrutura para o público e acomodações adequadas para a passagem dos sambistas no Caminho Niemeyer, não se pode deixar de frisar que no quesito 'barrracões" para a preparação das escolas, a nota fica bem abaixo de 10.

Isso porque parte da área onde funcionou a antiga Estação de Trens do Barreto, improvisada, a partir do último dia útil de dezembro (28) para essa finalidade, não funcionou adequadamente, deixando os sambistas a mercê de de dois temporais, que prejudicaram a montagem das alegorias. Ainda na manhã de sexta-feira, horas antes do desfile, era possivel ver os componentes das escolas correndo contra o tempo para preparar as estruturas.

Primeira noite - No quesito folia, a noite foi 'quente' na passarela, com as escolas do Grupo C, as primeiras a se apresentarem, conseguindo manter, no geral, um nível de qualidade, face aos R$ 70 mil destinados a agremiações desse grupo. Bem Amado, com evolução e entrosamento beirando à perfeição, e Tá Rindo Por Quê , Largaram na frente na disputa pelas duas vagas de acesso ao grupo B, seguidas pela 'Galo, ' de Ouro, que mesmo sob forte chuva, mostrou a garra de quem quer subir em 2025.

Escola de São Gonçalo é uma das favoritas | Foto: Divulgação/Galo de Ouro

Os 450 anos de Niterói estiveram presentes no desfile da Balanço do Fonseca, mas a escola deixou a desejar, sentindo o peso de ter que abrir os desfiles. O enredo “Balanço conta e canta: Niterói, 450 anos de História” teve apresentação abaixo da expectativa, principalmente pelo canto iregular de componentes e componentes do carro de som.

Segunda noite - Após a apresentação das escolas do Gruo C, oito escolas do Grupo B desfilaram no Caminho Niemeyer, ja a partir do fim da noite dessa sexta-feira, em festa que só terminou ao raiar do sol de sábado. A Mocidade de Icaraí reeditou enredo apresentado na década de 80 para tentar retornar à elite em 2025.

Escola de icaraí fez belo desfile | Foto: Divulgação

Com apresentação leve, fantasias originais e de bom acabamento, a escola 'sobrou' na turma, numa noite que tem a Império de Charitas e a Banda Batistão 'correndo por fora' pelo título.



Série A : oito escolas se apresentam nesse sábado, a partr de 20 horas. São elas: Império de Araribóia, Alegria da Zona Norte, Folia do Viradouro, Magnólia Brasil, Unidos da Região Ocêanica, Sabiá, Souza Soares e Experimenta da Ilha.