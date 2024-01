Carnaval terá distribuição de água em todos os setores do Sambódromo

Manter-se hidratado é fundamental para quem pretende curtir o Carnaval com diversão, saúde e bem-estar. Por isso, durante os seis dias de desfiles na Marquês de Sapucaí, a Águas do Rio, que é uma das patrocinadoras do evento, vai garantir a distribuição gratuita de água potável para o público em todos os setores do Sambódromo e ainda entregará 140 mil ecocopos reutilizáveis.

Para aqueles que estiverem nas arquibancadas, haverá pontos de hidratação em todos os 13 setores da Passarela do Samba. Para quem desfila, a água estará garantida na concentração e dispersão. A concessionária também fará a ação em pontos estratégicos, como na Praça de Alimentação e em frente ao setor 9.

Vale destacar também que a empresa vem hidratando o público durante os ensaios técnicos das escolas no Sambódromo.

“Cuidar do bem-estar dos foliões é uma forma de participar ativamente do Carnaval na Marquês de Sapucaí, que é a festa mais popular e tradicional do Brasil. Nos últimos meses, com o calor batendo recordes de temperaturas, mais do que nunca é importante que as pessoas bebam água e se mantenham hidratadas. Por isso ampliamos nossos pontos de distribuição para maior acesso do público. Onde as pessoas estiverem, a Águas do Rio também estará”, destacou o presidente da companhia, Alexandre Bianchini.

Copos reutilizáveis, um presente para o meio ambiente

Assim como em 2022 e 2023, os copos reutilizáveis da Águas do Rio, os famosos ecocopos, estarão presentes no Carnaval carioca. Com a iniciativa sustentável, as 140 mil unidades que serão distribuídas em 2024 pela empresa, nos seis dias de desfiles, evitarão, ao todo, a produção de 2,3 toneladas de lixo plástico.

Programação:

Ensaios das escolas de samba:

Dias 3/2 (cerimônia de lavagem da Passarela do Samba) e 4/2.

Desfiles:

Dias 9/2 (sexta) e 10/2 (sábado) - Desfiles da Série Ouro.

Dias 11/2 (domingo) e 12/2 (segunda-feira) - Desfiles do Grupo Especial.

Dia 13/2 (terça-feira) - Desfile das Escolas Mirins.

Dia 17/2 (sábado) - Desfile das Campeãs.