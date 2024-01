Restam 100 dias para o eleitor fazer a biometria na Justiça Eleitoral

As eleitoras e os eleitores que ainda não possuem a biometria registrada na Justiça Eleitoral têm 100 dias, a contar desta segunda-feira (29), para fazerem o cadastramento biométrico em qualquer posto eleitoral no Estado do Rio de Janeiro. No dia 8 de maio fecha o Cadastro Eleitoral para o pleito municipal deste ano e, por conta disso, não será mais possível fazer a coleta das digitais.

Mais de 4,3 milhões de eleitoras e eleitores fluminense ainda não possuem a biometria registrada, o que representa pouco menos de 35% do eleitorado estadual, sendo cerca de 2 milhões na Capital. Por isso, a Justiça Eleitoral recomenda fortemente que as(os) eleitoras(os) não deixem para a última hora, quando provavelmente haverá filas nos locais de atendimento.

Para saber se tem ou não a biometria registrada na Justiça Eleitoral, o eleitor ou a eleitora deve fazer a consulta no site do TRE-RJ. Somente no caso de ainda não ter a biometria coletada o eleitor deve comparecer a um dos 165 cartórios eleitorais ou 18 Central de Atendimento ao Eleitor no Estado, de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h. Não precisa agendar, basta levar documento oficial com foto e comprovante de residência.

O TRE-RJ também irá realizar periodicamente ações com a Justiça Eleitoral Itinerante para intensificar o cadastramento biométrico em todo o Estado, como a que ocorreu na semana passada na estação Carioca do MetrôRio, no Centro, e se repetirá no mesmo local nesta quinta (1º) e sexta-feira (2º).

A identificação biométrica garante que cada pessoa seja única no Cadastro Eleitoral, afastando a possibilidade de um eleitor tentar se passar por outro na hora de votar. Esse é um procedimento que reforça a segurança do processo eleitoral.

Quem já possui a biometria, mas precisa regularizar a situação eleitoral, fazer alguma alteração no cadastro ou solicitar qualquer outro serviço que não envolva coleta das digitais pode realizar o procedimento pelo site, por meio do Título Net.

Dúvidas podem ser dirimidas pelo Disque TRE-RJ (21) 3436-9000, de segunda a sexta, das 11h às 19h.