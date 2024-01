Águas do Rio leva cultura, educação ambiental e água gelada para a população no Sesc Verão São Gonçalo

A segunda edição do Sesc Verão São Gonçalo promete ser um verdadeiro espetáculo que ocorrerá na Arena São Gonçalo, em frente ao Atacadão de Alcântara. O evento, que começa às 18h desta sexta-feira (26) e se estenderá pelos dias 27 e 28/01, das 15h às 23h, contará com shows de artistas consagrados, oficinas, modalidades esportivas, brinquedos, além de ações socioambientais e serviços. A Águas do Rio não poderia ficar de fora e vai levar a peça de teatro “Cuidando das Águas do Rio”, além de água geladinha e gratuita para o público.

Para a gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio, Simony Dias, participar de um evento como Sesc Verão mostra o comprometimento da concessionária na transformação social e no impulsionamento do desenvolvimento humano.

“Mais do levar nossos serviços, precisamos nos conectar com as pessoas, criando espaços para que elas vivenciem experiências inovadoras, lúdicas e inclusivas. Por isso que este ano trouxemos um a mais, o espetáculo teatral que fala sobre a preservação do meio ambiente e o uso consciente da água, onde buscamos transmitir através da arte e cultura informações importantes para a garotada e toda a família”, disse Simony, ressaltando que o espetáculo vai acontecer no sábado (27), às 17h.

A programação do Sesc Verão São Gonçalo vai reunir shows de artistas como Pitty, Ferrugem, Tiee e Maycon André. Também acontecerão clínicas esportivas ministradas por ídolos de diversas modalidades (vôlei, futebol, natação), além de oficinas.