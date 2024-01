Neltur está nos preparativos finais para Desfile no Caminho Niemeyer

A Prefeitura de Niterói, através da NELTUR – Niterói Empresa de Lazer e Turismo –, está nos preparativos finais da maior festa da cultura popular da cidade, o Carnaval Niterói 2024, com organização e estrutura completa para os desfiles das 20 escolas de samba, no Caminho Niemeyer, no centro de Niterói, nos dias 2 e 3 de fevereiro, além dos 44 blocos nas ruas e 25 carnavais nos bairros, estão sendo planejadas minuciosamente.

Toda a infraestrutura para os desfiles dos blocos de ruas e os pontos dos Carnavais nos bairros que se espalham por todas as regiões da cidade, contemplarão a região sul, norte até Região Oceânica. A animação tomará conta da cidade já a partir deste sábado (27/1) com o bloco Amigos do Largo do Barradas, no Barreto e a festa só se encerrará no dia 18/2, com o Carnamar no Jurujuba Iate Clube (Jurujuba) com um desfile de barcos enfeitados pela Baía de Guanabara.



Essa estrutura para o Carnaval Niterói 2024 consiste em arquibancadas, banheiros químicos, iluminação, segurança, mobilidade urbana, limpeza, serviço médico, enfim toda a montagem da mesma. Além de todo o apoio de Secretarias e instituições para manter o ordenamento nas ruas, mobilidade urbana, intervenções no trânsito e limpeza nas ruas, durante todo o Carnaval Niterói 2024.

O Presidente da Neltur, André Bento, destaca cada detalhe na organização, visto que o Carnaval é um evento turístico que movimenta a economia da cidade, gera empregos, impulsiona o comércio, a cultura e artesões.



Para Bento, o prefeito Axel Grael sancionou a nova Lei do Carnaval, instituindo oficialmente o incentivo financeiro às agremiações e fixando um calendário de pagamento. Nessa mesma linha, a Neltur realizou um Workshop destinado à capacitação de todos os profissionais e dirigentes das agremiações carnavalescas da cidade. " Uma iniciativa que vai contribuir para que as escolas de samba cresçam em planejamento e gestão e, que o carnaval niteroiense se seja um evento cada vez melhor para o cidadão niteroiense, para os profissionais envolvidos e, que atraia ainda mais turistas e visitantes para a cidade, gerando assim maior consumo na cidade e contribuindo e movimentando, significativamente a economia”, destacou Bento.



“Sou um entusiasta do Carnaval e o reconheço como uma indústria sem chaminé, pois ele emprega e gera renda o ano inteiro, não só nos dias de desfiles, como a maioria pensa. E o governo ter sancionado a Lei do Carnaval mostrou quão importante é esta festa popular pra Niterói e isso é inovador”, completou o presidente da Neltur



A Neltur realizou, ano passado o sorteio dos Desfiles do Carnaval Niterói 2024 e aprovou o Regulamento da maior festa popular do Estado do Rio. O Regulamento do Carnaval Niterói 2024 está disponibilizado, na íntegra, no site www.visit.niteroi.br.



ORDEM DOS DESFILES DO CARNAVAL NITERÓI 2024



GRUPO C - SEXTA-FEIRA – 2/2/24



1ª - 20h às 20h30 – Balanço do Fonseca



2ª - 20h35 às 21h05 – Bem Amado

3ª - 21h10 às 21h40 – Galo de Ouro

4ª - 21h45 às 22h15 – Tá Rindo Por Quê?

GRUPO B – SEXTA-FEIRA – 2/2/24



1ª – 22h35 às 23h10 - Império de Charitas



2ª – 23h15 às 23h50 – Batistão

3ª – 23h55 às 00h30 – Cacique da São José

4ª – 00h35 à 1h05 – Combinado do Amor

5ª – 1h10 à 1h45 – Garra de Ouro

6ª – 1h50 às 2h25 – Unidos do Sacramento

7ª – 2h30 às 3h05 – Mocidade Independente de Icaraí

8ª – 3h10 às 3h45 – Paraíso do Bonfim

GRUPO A (PRINCIPAL)– SÁBADO – 3/2/24



1ª – 20h às 20h40 – Império de Araribóia



2ª – 20h45 às 21h25 – Alegria da Zona Norte

3ª – 21h30 às 22h10 – Folia do Viradouro

4ª – 22h15 às 23h - Magnólia Brasil (escolheu por ter sido a Campeã 2023)

5ª – 23h05 às 23h45 – Unidos da Região Oceânica

6ª – 23h50 às 0h30 - Sabiá

7ª – 0h35 à 1h15 – Souza Soares

8ª – 1h20 às 2h – Experimenta da Ilha

Carnaval nas ruas de Niterói começa dia 27 no Barreto



O ritmo do carnaval nas ruas de Niterói começa na Zona Norte, no bairro do Barreto, com a tradicional Banda dos Amigos do Largo do Barradas, no dia 27/1, no Barreto. Já no dia 31, a terceira idade dá o tom carnavalesco com o Baile do Cordão da Bola Branca, das 15h às 19h, no Praia Clube Francisco, onde haverá também, um Concurso de fantasias. Detalhe: o baile é com entrada gratuita e quem levar 1kg de alimento não perecível ou 1 pacote de fralda geriátrica poderá trocar pela camisa do bloco.

Nos 25 bairros, a folia começa dia 2 de fevereiro, com estrutura de som, palco, iluminação, banheiros químicos, com apoio da Prefeitura de Niterói, através da Neltur- Niterói Empresa de Turismo e Lazer. Por toda a cidade haverá policiamento com a Polícia Militar e a Guarda Municipal.

Sujeitas a alterações e atualizações , o Carnaval nas Ruas se estende do dia 27 de janeiro e termina no dia 18 de fevereiro com o Carnamar (Carnaval nos barcos), das 10h às 15 no Jurujuba Iate Clube e o Bloco Se Parar Nós Empurra, das 15h às 19, na Engenhoca.

Também sujeitos a alterações e atualizações, o Carnaval de Bairros começa no dia 27 de janeiro e termina no dia 14 de fevereiro no Polo Gastronômico do Jardim Icaraí.

Roteiro do Carnaval nas ruas

Dia 27/1

Banda dos Amigos do Largo do Barradas – Rua Benjamim Constant, em frente ao Tio Sam no Barreto – Das 12h às 15h;

Dia 31/1

Baile do Cordão do Bola Branca – Praia Clube São Francisco – Das 15h às 19h, com realização de Concurso de Fantasias, entrada gratuita, mas os foliões poderão trocar 1kg de alimento não perecível ou 1 pacote de fralda geriátrica pela camiseta de desfile do bloco;

Dia 2/2

Bloco da Associação dos Funcionários da CLIN – Companhia de Limpeza de Niterói – Rua Dr. Manoel Lazari – Das 14h às 21h

Dia 3/2

Bloco Cordão do Bola Braca– abre oficialmente o carnaval de Niterói– Na Praça Getúlio Vargas, Icaraí – Das 9h às 13h;

Banda Combinado 5 de Julho – Clube 5 de Julho, em frente à Pça Enéas de Castro – Das 12h às 15h;

Associação Fluminense de Amparo ao Deficiente Físico – Pça Vitorino – Ponta D’Areia – Das 9h às 14h;

Clube da Torre – Rua Leopoldo Muylaert – Largo da Batalha – Das 17 às 21h;

Bloquete Bloco de Rua – Rua Miguelote Viana – Das 9h às 17h

Praia Clube São Francisco – Clube de mesmo nome, em São Francisco – Das 17h às 19h;

Grêmio Recreativo Mancando de Ré – Pça Raul de Oliveira Rodrigues – Das 16h às 20h

Dia 4/2

Violudico Entretenimento – Pça Getúlio Vargas – Icaraí – Das 10h às 12h;

Sociedade Carnavalesca Piratininga – Em frente ao Quiosque Maria da Toca – Piratininga – Das 13h às 22h;

Bloco Carnavalesco Data Venia Doutor – Rua Soares Miranda – Das 18h às 22h;

Bloco Carnavalesco Sapo Loko – Rua Américo Oberlander – Santa Rosa – Das 17h às 21h;

Bloco Vem Quem Não É Mandado – Rua Santa Ignácia – Atalaia – Das 16h às 21h;

Clube Central – Praia de Icaraí – Das 10h às 14h;

Bloco Carnavalesco Chega Por Cima Que Eu Chego No Baixo – Av. Alm. Tamandaré – Piratininga – Das 13h às 20h;

- Banda do Ingá – Av. Amaral Peixoto – Das 10h às 21h;

Dia 6/2

Bloco Loucos Pela Vida – Pças Arariboia e da Cantareira – Das 13h30 às 17h;

Bloco da Associação de Moradores da Rua D e Adjacências – Rua Vereador Vicente Sobrinho, dos números 680 a 895- Engenhoca – Das 19h até meia noite;

Dia 7/2

Saias na Folia – Rua Cadete Xavier – Pça do Tower 2.000 – Centro – Das 18h às 22h;

Dia 8/2 – Bloco Carnavalesco Só Phode Quinta – Ruas Lopes Trovão e Geraldo Martins – Santa Rosa – Das 19h até meia noite;

Dia 9/2

- Bloco Folia dos Bois – Rua Presidente Craveiro Lopes 382 – Barreto- Das 18h até meia noite;

Dia 10/2

- Bloco Fluminense de Amparo ao Deficente Físico – Rua Duarte Galvão 17 – Barreto – Das 9h às 14h;

- Bloco Sem Nome – Rua Sílvia Thomé 800 – Lgo da Batalha – A partir das 14h;

- Bloco Se Der Certo Continua – Av. Ewerton Xavier (Antiga Av. Central) – Das 19h ate meia noite;

- Bloco Carnavalesco Unidos do Azulão – Est. Velha de Maricá – Rio do Ouro – Das 18h às 21h;

- Grêmio Recreativo Escola de Samba Bugres do Cubango – Pça do Bumba – Cubango – Das 16h às 19h;

Dia 11/2

- Bloco Vermelho e Branco – Av. Carlos Ermelindo Marins – Das 16h às 19h;

- Bloco Carnavalesco Bode Zé – Estrada Pastor Erasmo Braga 61 – Das 10h às 13h;

- Bloco Carnavalesco Flecha de Itaipu – Av. Central – Maravista – Das 20h às 22h;

Dia 12/2

- Bloco das Piranhas – Av. Carlos Ermelindo Marins – Jurujuba – Das 16h às 19h;

- Bloco Xurupita – Rua Pe. Pedro Martinotti- Largo da Batalha – A partir das 19h;

Dia 13/2

- Banda Arrasta Tudo do Barreto – Rua Guimarães Júnior (Clube Humaitá) – Das 10h às 13h;

- Banda Benefício – Rua Jornalista Silvia Thomé – Das 13h às 19h

- Banda Carnavalesca Praça Comer Tem Que Chupar – Rua do Samba – Largo da Batalha – Das 17h às 23h;

- Banda Amigos da Ciclovia de Piratininga – Av. Dr. Acúrcio Torres – Piratininga – Das 18 às 21h;

Dia 17/2

- Bloco Carnavalesco 5% - Rua Viçoso Jardim 120- Das 18h às 22h;

Dia 18/2

- Bloco Se Parar Nós Empurra – Rua Dr. Antonio M. Júnior 25 – Engenhoca – Das 15h às 19h;

- CARNAMAR – Jurujuba Iate Clube – Das 10h às 15h

Carnavais de barro

Dias 2, 3 e 4 de Fevereiro

- Praça Dom Orione – Das 10h às 22h;

Dias 9, 10, 11, 12 e 13 de Fevereiro

Calçadão do Preventório – Das 18h às 2h.

Dias 10,11, 12 e 13 de Fevereiro

-Rio do Ouro – Praça Várzea das Moças – Das 18h até meia noite;

-Fazendinha – Praça da Rua das Flores/Badú/Sapê – Das 18h até meia noite;

- Avenida Central – Itaipu – Das 18h às 2h;

- Tibau – Av. dos Pescadores – Jardim Imbuí – Das 17h às 2h

- Engenho do Mato (falta local) – Das 19h às 3h;

-Barreto – Rua Gen. Castrioto 100 – Das 19h até 1h;

- Largo do Barradas – Em frente ao Tio Sam – Das 19h até 1h;

- Ponta D’Areia – Praça Dr. José Vitorino – (Falta horário);

- Engenhoca – (Falta local) – Das 19h às 2h;

- Viçoso Jardim (falta local) – Das 18h até meia noite;

- Jurujuba – (falta local ) – Das 16h até meia noite;

- Horto do Fonseca – Fonseca – Das 14h às 19h;

- Badu (Falta local ) – Das 16h às 2h;

- Cafubá (Falta local) – Das 20h às 3h;

- Largo da Batalha (Falta local ) – Das 19h até meia noite;

- Rua Nóbrega – Santa Rosa – Das 14h às 22h;

- Santa Bárbara (Falta local) – Das 16h 3h;

- Praça Getúlio Vargas – Icaraí – Das 16h às 23h;

- Centro Promelhoramentos do Viradouro – Viradouro – Das 16h às 23h;

- Ilha da Conceição (Faltam local e horários).

Dias 10, 11, 12, 13 e 14 de Fevereiro

Polo Gastronômico e Cultural do Jardim Icaraí

Rua Dr. Leandro Motta – Jardim Icaraí – Das 12h às 21h;

Dias 10, 11, 12 e 13 de Fevereiro

- Caramujo – Rua Pastor José Gomes – Das 18h até meia noite;

- Estrada do Sapê – Das 19h às 2h;

- Cavalão – Estrada do Cavalão – Das 18h às 23h50.

Dias 11, 12 e 13 de Fevereiro



- Associação Cultural, Artística e Esportiva da Zona Norte

Praça Guadalajara – Das 17h às 21h.