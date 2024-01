Horto do Barreto recebe 'Feira Impulsiona Empreendedor' nesta sexta (26)

Nesta sexta-feira, 26 de janeiro, o Senac RJ promove, em parceria com o Sebrae Rio e com a Administração Regional do Barreto, a Feira Impulsiona Empreendedor. A iniciativa é aberta ao público e será realizada, das 9h às 13h, no Parque Municipal Palmir Silva (Horto do Barreto), em Niterói. Haverá estandes de produtos e serviços a preço popular, como salgados, brownies e outros doces, flores, artesanatos, roupas e acessórios adultos e infantis, além de produtos para depilação. O objetivo é estimular o empreendedorismo entre os alunos do Núcleo São Gonçalo do projeto Impulsiona RJ, iniciativa direcionada a famílias em situação de vulnerabilidade social do estado do Rio de Janeiro.

O Impulsiona RJ visa contribuir para a superação da pobreza pela via da inclusão produtiva, promovendo o desenvolvimento socioeconômico de comunidades e regiões do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo de dois anos, o Impulsiona RJ prevê beneficiar 1500 famílias oferecendo formação profissional voltada para empregabilidade e geração de renda por meio do empreendedorismo no setor do comércio de Bens, Serviços e Turismo. A iniciativa atua nas vocações regionais, mobiliza as comunidades e contribui para o desenvolvimento local. O público-alvo são famílias em situação de vulnerabilidade social, moradores de comunidades e áreas vulneráveis do estado do Rio de Janeiro, em especial aquelas registradas no Cadastro Único do Governo Federal. Além dos cursos, o programa ainda oferece ações de cidadania.

Sobre o Senac RJ

Há 78 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho