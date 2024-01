Ação de tatuagem gratuita para alérgicos e diabéticos acontece em shopping de Itaboraí

O Shopping Itaboraí Plaza recebe nos dias 13 e 14 de janeiro, duas ações promovidas pelos artistas da 4 Artes Tattoo. No sábado, no 'Dia da Tatuagem', a partir das 10h, haverá um verdadeiro mutirão de artistas para a realização de flash tattoo.

A iniciativa oferece aos clientes a oportunidade de renovar o visual a preços acessíveis, com as chamadas 'flash arts', desenhos pequenos, confeccionados pelos artistas especialmente para o evento. Na ocasião, também serão arrecadados alimentos não perecíveis, para doação.

Leia também:

➢ Tattoo Week terá cursos gratuitos para jovens de favelas do Rio

➢ Teatro dos Correios reabre no Rio após 5 anos

Já no domingo, a partir das 14h, haverá a ação 'Tatuagem Salva Vidas', com a realização de tattoo de segurança gratuita para diabéticos e alérgicos a alimentos ou medicamentos.

As tatuagens de segurança vêm ganhando cada vez mais adeptos. São muitos os casos em que vítimas de acidente ou de mal súbito ficam incapazes de responder sobre alergia a medicamentos ou presença de comorbidades, como a diabetes. E então, a tatuagem de segurança desempenha seu papel de alertar agentes de saúde nestes casos emergenciais. Esta ação é promovida pelos artistas da 4 Artes Tattoo desde 2017.

"A gente quer que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de prevenção, por isso não cobramos pela tatuagem. Quem acompanha o trabalho da 4 Artes Tattoo (@4artestattoo) há mais tempo, sabe que essas ações são contínuas, porque a gente quer sempre fazer além do trivial e colaborar com a sociedade de alguma forma", comenta Fabio Mandrak.

Estúdio da 4 Artes Tattoo fica no shopping de Itaboraí | Foto: Divulgação

As tattoos de segurança podem ser feitas no domingo ou podem ser agendadas com os artistas, conforme a disponibilidade. O Shopping Itaboraí Plaza fica na Rodovia Governador Mário Covas, Km 295 - Três Pontes, Itaboraí. O evento acontecerá na Praça do Shopping.

Para agendar, basta entrar em contato no Whatsapp: 21 99265-4321.