Niterói recebe 3º Encontro de Motociclistas nesta quarta-feira (10)

O 3º Encontro de Motociclistas, que se consolidou no calendário do Mercado Municipal de Niterói, acontece na quarta-feira (10), a partir das 18h. A primeira edição reuniu 250 motos, a segunda 209 motos e a terceira tem expectativa de receber mais de 200 motos e 70 motoclubes.

Carla de Souza Ferreira, 51 anos, conhecida como Billy, uma das organizadoras do encontro, faz parte do motoclube Musas do Asfaltado de Niterói e conta um pouco da sua história com o universo motociclístico.

“Comecei a andar de moto em 2009, primeiro para fugir dos ônibus lotados, mas foi em 2018 que conheci esse universo motociclístico. Aprendi que a moto não é apenas um meio de transporte, é um estilo de vida. A ideia desse encontro é unir todos os motoclubes”, frisou.

A organizadora ainda frisou que a ideia é transformar o encontro em uma oportunidade para reunir amigos e motoclubes, não só de Niterói, mas de todo o Rio de Janeiro. “O Mercado Municipal de Niterói é um local perfeito para isso. Seguro para deixar a moto, boa gastronomia e um ambiente ótimo para encontrar os amigo”, finalizou.

Serviço:

Mercado Municipal de Niterói

Endereço: Avenida Feliciano Sodré, 488 - Centro, Niterói

Horários Mercado Municipal de Niterói:

Floricultura, Boulevard e Mercado: 09h às 21h/ Gastronomia e Biergarten: 11h às 23h

Praça de Alimentação: 11h às 23h

Estacionamento no local