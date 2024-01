Capotamento assusta motoristas na orla de Charitas, em Niterói

Um acidente de trânsito complicou o trânsito e assustou motoristas que passavam pelas orlas de São Francisco e Charitas no início da tarde desta quinta-feira (04), na Região Oceânica de Niterói. Um carro colidiu e capotou enquanto passava pela Avenida Quintino Bocaiúva, no sentido Charitas.

O acidente aconteceu na altura do n° 183, por volta das 12h50. Apesar do capotamento, o condutor do veículo, de 28 anos, não teve ferimentos graves e preferiu por não ser levado ao hospital. O Corpo de Bombeiros e a Nittrans foram acionados ao local. Apenas a faixa de estacionamento ficou bloqueada e, em alguns minutos, foi liberada novamente.

Bombeiros e Nittrans foram acionados ao local | Foto: Reprodução

