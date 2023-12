Governo do Estado revitaliza bairros em Porciúncula

O município de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, é mais um a receber melhorias do Governo do Rio, através da Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com a prefeitura. Os investimentos no local somam mais de R$ 7,3 milhões.

Estão sendo executadas obras de pavimentação e revitalização de diversas ruas nos distritos de Santa Clara e Purilândia, além da troca das luminárias por unidades com lâmpadas de LED. Também estão ocorrendo intervenções nas praças dos bairros Santo Antônio e José Evangelista. Atualmente, a obra se encontra no estágio de finalização das praças e pavimentação.

"Porciúncula é mais um município em que o Governo do Estado vem atuando para mudar a realidade de vida e oferecer dignidade aos cidadãos. Em breve, os moradores vão ver uma cidade mais desenvolvida e pronta para explorar todo o seu potencial", destacou o Secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.