Quadro clínico de Claudia Alencar piora e atriz está sedada

Um boletim médico do hospital que Claudia Alencar está internada atualizou que seu quadro de saúde passou por uma piora clínica nas últimas 24 horas.

Segundo o comunicado, a artista permanece sedada e sob ventilação mecânica no CTI.

"A Sra. Claudia G. Alencar foi submetida hoje à reavaliação do sítio cirúrgico. Devido ao procedimento cirúrgico e à piora clínica nas últimas 24h, com achados compatíveis com septicemia e instabilidade hemodinâmica, permanecerá sedada, em ventilação mecânica e antibioticoterapia de amplo espectro", informa o boletim.

O último trabalho de Claudia nas telinhas foi "Rock Story", novela da TV Globo, em que contracenou com atores como Alinne Moraes e Rafa Vitti. A atriz está presente nas TVs brasileiras desde 1975, e participou de obras como "Tieta" (1989), "Esplendor" (2000), "Porto dos Milagres" (2001) e "Os Mutantes" (2008).

De acordo com Yann Hatchuel, filho da atriz, Claudia foi internada por infecção bacteriana.