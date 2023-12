Lei Paulo Gustavo: São Gonçalo divulga lista de contemplados na próxima sexta (29)

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo irá divulgar, na próxima sexta-feira, 29 de dezembro, o resultado preliminar dos projetos que serão contemplados com os recursos da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura. A listagem será publicada no Diário Oficial do dia 29, com prazo de três dias úteis para apresentação de recursos.

São Gonçalo foi contemplado com mais de R$ 7,5 milhões para repassar a artistas, produtores e fazedores de cultura.

Serão mais de 300 projetos culturais a receber verbas federais, sendo que 70% serão aplicadas em atividades audiovisuais. Foram 1.325 projetos inscritos em um dos cinco editais elaborados pela Secretaria de Turismo e Cultura.

O resultado final com a lista dos contemplados será divulgado, também em Diário Oficial, em janeiro, quando os contemplados deverão realizar a entrega de documentos complementares e a previsão é de que os recursos comecem a ser liberados a partir de fevereiro.