Gentileza gera gentileza: ONGs fazem ações de Natal por comunidades de SG

Apesar da tradição universal de mesas cheias nas noites de véspera de Natal, concentrar uma mesa natalina é um desafio que se apresenta no cotidiano de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Conforme o levantamento realizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o preço da ceia de Natal em 2023 está 8,9% mais alto que em 2022.

Pensando na impossibilidade dessas famílias de realizarem suas festas, algumas ONGs (Organizações não governamentais) concentraram seus esforços para fazer a felicidade de famílias, por meio de alimentos, roupas e brinquedos.

No último dia 16 de dezembro, foram as crianças do Salgueiro, em São Gonçalo, as beneficiadas pelas ações de natal organizadas pelo coletivo Impacto. “Tem uma voluntária que trabalha fazendo cupcake e fez oficina de cupcake para as crianças. A gente fez a ceia com o almoço, né? E a entrega de brinquedos. A gente teve uma doação legal de brinquedos para esse ano.’’, explicou o professor de Educação Física Allan Côrrea Almeida, de 35 anos.



Na ação, mais de 70 crianças da região estiveram presentes para participar da ceia e das oficinas. Segundo Allan, que atua no Impacto voluntariamente desde 2016, a organização vai entrar em recesso a partir do mês de janeiro e voltar às atividades com uma ação que busca arrecadar materiais escolares.

A ONG nasceu a partir de um grupo de jovens de São Gonçalo que auxiliou famílias da comunidade do Salgueiro que haviam sido atingidas durante uma enchente ocorrida em 2016. O grupo já era responsável por realizar intervenções no município desde 2013. A partir do período de enchente, o grupo que voltou a atenção à comunidade, focou em continuar ajudando as crianças e famílias da região.

Atualmente, a organização articula arrecadações anuais e semanais. Aos sábados, são distribuídos alimentos. Já as atividades fixas e anuais são realizadas próximo a datas comemorativas. São elas: Festa de entrega de materiais escolares, festa de páscoa com entrega de chocolates, festa das crianças, formaturas e festas de natal.

Além dos eventos solidários, o Impacto também idealiza eventos de conscientização sobre o uso e abuso de álcool e outras drogas, meio ambiente, família e amizade. Outras atividades pensadas para o desenvolvimento e educação de crianças e jovens da comunidade, futebol, aulas de judô e jiu-jitsu também serão ministradas a partir do próximo ano.

A instituição recebe doações via pix por pessoas que conhecem o projeto, além dos próprios voluntários, que fazem com que tudo seja operacionalizado. Entre eles, alguns são de São Gonçalo, outros de Niterói, Itaboraí e Maricá.

Além desses lugares, o Impacto em determinado período também recebe voluntários de diversos lugares do Brasil para conhecer. Apesar disso, a instituição aceita e convida todos os que se interessam em somar para continuar agindo em prol daqueles que precisam.

"A gente já teve cerca de 100 voluntários e precisava fazer escala. Mas hoje, fixos, nós temos 30 voluntários, que estão conosco para tudo e qualquer coisa. A gente tem períodos muito bons e têm períodos muito duros", contou.

SOS Lixão

Em outro canto da cidade, um grupo de voluntários também atua de forma semelhante. Há mais de uma década, a ONG SOS Lixão, direciona suas ações no bairro Itaoca em São Gonçalo e desempenha um papel vital na comunidade desde 2012.

O surgimento da organização foi uma resposta à necessidade urgente de lidar com a situação crítica de moradores que vivem próximo ao extinto lixão na região, que afetava não apenas o meio ambiente, mas também a qualidade de vida dos residentes.

Com um grupo atualmente formado por seis voluntários, a SOS Lixão realiza aproximadamente três ações por ano, e fez um total de 40 intervenções até o momento. Cada uma dessas ações é planejada para atender às necessidades específicas da comunidade, desde a coleta de resíduos até a distribuição de alimentos, roupas e agasalhos.



Pelo perfil do Instagram, a organização comenta os passos para se tornar um voluntário. Para integrar a equipe, é preciso adquirir a camisa do SOS Lixão; estar no ponto de encontro às 7h, em Alcântara ou Itaúna e arrecadar doações. Divulgar as ações e se engajar com amor e alegria também são passos primordiais.

