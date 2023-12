Hemonúcleo de São Gonçalo pede reforço de doações de sangue

Unidade do Hemonúcleo de São Gonçalo fica no bairro Zé Garoto - Foto: Divulgação

Com a proximidade das festas de fim de ano, a Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo convoca doadores de sangue para abastecer os estoques do Hemonúcleo do município. A unidade, que fica no bairro Zé Garoto, é referência na captação de sangue e abastece as unidades de saúde da cidade, incluindo os hospitais conveniados da rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A doação de sangue é um ato nobre e solidário que desempenha um papel vital na saúde e na sobrevivência de inúmeras pessoas. Por meio da doação, podemos fornecer transfusões sanguíneas a pacientes internados que enfrentam condições médicas graves ou são submetidos a cirurgias complexas. No fim de ano, quando a cidade fica mais vazia, existe a tendência de queda na taxa de doadores de sangue. Por outro lado, a demanda costuma crescer, por causa de acidentes de trânsito comuns nesta época do ano. Por isso, o Hemonúcleo ressalta a importância de manter as doações para que possamos continuar atendendo com excelência e agilidade todos os necessitados”, disse a diretora do Hemonúcleo de São Gonçalo, Thamyris Lopes.

Doador há mais de 20 anos, o gonçalense César Soares, de 55 anos, estava no Hemonúcleo garantindo sua última doação do ano.

César Soares acredita que doar sangue é um ato de amor ao próximo | Foto: Divulgação

“Para mim, doar sangue significa amor ao próximo. Muitas pessoas precisam diariamente de sangue. E posso garantir que saio da doação com um sentimento maravilhoso de ter ajudado outras pessoas. Recomendo a todos”, afirmou César.

Ao chegar no Hemonúcleo, o doador passa por uma triagem clínica, com entrevista, verificação da pressão arterial e faz o teste de anemia para saber se está apto a realizar a coleta. A doação de sangue é rápida e indolor.

Os requisitos necessários para doar são: pesar 50 quilos ou mais, ter entre 16 e 69 anos de idade (para menores de idade é necessário autorização dos responsáveis), ter um boa noite de sono, uma alimentação saudável, evitando alimentos gordurosos e não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses. É importante destacar que não é preciso estar em jejum.

O Hemonúcleo de São Gonçalo fica na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro Zé Garoto. Doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, tendo que chegar até 30 minutos antes.