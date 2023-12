SEIM encerra ano com Seminário Exclusivo sobre o COR e sua atuação na cidade

O objetivo do seminário é destacar todas as linhas de boas práticas que o COR exerce no Rio - Foto: Divulgação

O objetivo do seminário é destacar todas as linhas de boas práticas que o COR exerce no Rio - Foto: Divulgação

A Secretaria de Integração Metropolitana do Rio (SEIM) promove na próxima quinta-feira (14), o último seminário de boas práticas do ano. Desta vez, será uma apresentação sobre o Centro de Operações Rio (COR) e um tour guiado nas instalações do equipamento público, que fica situado na Rua Ulisses Guimarães, nº 300, na Cidade Nova. As vagas são limitadas.

O objetivo do seminário é destacar todas as linhas de boas práticas que o COR exerce no Rio, abrangendo eventos como chuvas, desastres, ocorrências diversas no cotidiano da cidade, entre outros. Ao todo, são mais 3.500 câmeras e 500 profissionais, que se revezam por turnos, com a capacidade de informar o cidadão sobre interdições de trânsito, ações diversas da prefeitura, previsão do tempo, alagamentos, etc.

Leia também

Poste pega fogo no Centro de São Gonçalo

Pensão por morte: mudança na legislação abala vida de pensionistas



"Este evento não apenas destaca as boas práticas do Centro de Operações Rio, mas também evidencia o comprometimento da SEIM em construir uma cidade mais segura e eficiente. Estamos satisfeitos em proporcionar um espaço que promova reflexões sobre a transformação positiva que boas práticas possam trazer para a vida dos cidadãos cariocas. Parabenizo também o prefeito pelo comprometimento e visão estratégica que contribuem para o sucesso dessas iniciativas", afirmou o Secretário Marcos Dias, da Secretaria de Integração Metropolitana.



Segundo o chefe-executivo do COR, Marcus Belchior, a missão do Centro de Operações é monitorar a cidade e integrar essas ações para reduzir o impacto de ocorrências 24 horas por dia. Além disso, o COR possui um extenso banco de dados e vem se notabilizando por firmar grandes parcerias com empresas como Waze, Google, Nasa, Eletromidia, entre outros.

“Costumo dizer que eu não sei como um prefeito consegue gerir uma cidade sem um centro operacional. Daqui do COR nós acionamos o Sistema de Alerta e Alarme das comunidades em dias de chuvas fortes, por exemplo. O crescimento do Rio em temas como resiliência, por exemplo, é bastante expressivo nos últimos anos graças ao Centro de Operações Rio”, destacou Belchior.

O COR conta também com um radar meteorológico para acompanhar as condições climáticas da cidade, Sala de Imprensa, um canal televisivo no YouTube, um aplicativo que foi reformulado recentemente, site e redes sociais para divulgação de dados e ocorrências na capital fluminense.

Serviço:

Seminário Boas Práticas - COR e atuação na cidade

Data: 14/12/2023

Horário: 10h

Local: Centro de Operações Rio - Rua Ulisses Guimarães, 300, Cidade Nova