Ave incide sobre fiação e provoca fogo em poste no Centro de São Gonçalo

Um poste pegou fogo na Rua Doutor Feliciano Sodré, na altura da Pernambucanas, no Centro de São Gonçalo. O incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (12).

Bombeiros estiveram no local para atender à ocorrência. Não há informações sobre a causa do fogo. Na última quinta-feira (07), um poste partiu ao meio também na região central de São Gonçalo, na altura do Mc Donald’s e deixou 47 estabelecimentos sem energia elétrica durante cerca de 5 horas.

Bombeiros estiveram no local para atender à ocorrênci | Foto: Divulgação

Procurada, a ENEL comunicou que o fogo foi causado pelo contato de uma ave.

''A Enel Distribuição Rio informa que o contato de uma ave causou desarme e curto-circuito em um poste localizado no centro de São Gonçalo, na manhã de hoje (12). A distribuidora realizou manobras na rede, evitando a interrupção do fornecimento de energia aos clientes da região. No momento, uma equipe da distribuidora está a caminho do local para realizar o reparo e a configuração do circuito.'', informou.