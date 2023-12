Universo/Niterói sedia encerramento de evento do Programa de Pós Graduação 2023

Evento aconteceu no auditório do Bloco A, no Centro de Niterói - Foto: Divulgação

Evento aconteceu no auditório do Bloco A, no Centro de Niterói - Foto: Divulgação

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo), sediou, na noite da última quinta-feira (7), no Campus de Niterói, as atividades de encerramento dos Fóruns de Estudantes e de Egressos do Programa de Pós Graduação em História (PPGH) da instituição de ensino, relativo ao ano de 2023.

Na ocasião, houve uma homenagem à aluna Mariana Câmara, do Curso de Pós Graduação em História, que faleceu recentemente, de causas naturais, e também uma roda de conversa com autores de liivros que foram alunos nesse curso. O encontro aconteceu no auditório do Bloco A da universo/Niterói.

Foi entregue também a premiação a um aluno de escola de ensino médio da região, por ter produzido um filme de um minuto com conteúdo de História.