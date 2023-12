Empresário de Alexandre Pires é afastado de empresa após ser preso preventivamente

A Opus Entretenimento divulgou que o empresário Matheus Possebon, preso preventivamente pela PF na segunda-feira (4), foi afastado da agência. Matheus foi preso por supostamente estar envolvido em um esquema de garimpo ilegal, na Terra Indígena Ianomâmi, em Roraima, no norte do país. A empresa é responsável pela gestão de carreira do cantor Alexandre Pires.

Uma nota publicada pela empresa afirma que o homem não é sócio da agência. "Matheus Possebon atuava como prestador de serviços na realização dos shows, turnês e agenciamento de carreiras, sem participação na sociedade da empresa. E, até os devidos esclarecimentos, ele está afastado das atividades da companhia", diz o comunicado.

Além de Alexandre Pires, a Opus Entretenimento também é responsável por gerenciar a carreira de outros artistas brasileiros, como Seu Jorge e Ana Carolina.

O empresário é acusado de fazer parte de um esquema que financia o garimpo ilegal de cassiterita, conhecida como ouro negro. Ele foi detido ao desembarcar de um cruzeiro, em Santos. Além de Matheus, Alexandre Pires também é alvo de investigação da Operação Disco de Ouro da PF, que pretende desarticular a quadrilha por trás do crime.

O cantor é investigado por ter recebido mais de R$1 milhão de mineradora que está sendo investigada pela ação da PF. A defesa do artista afirma que ele "não tem e nunca teve qualquer envolvimento com garimpo ou extração de minério, muito menos em área indígena".

A cassiterita é um metal utilizado em diversas áreas, que vão desde a fabricação de lata de alimentos até a fabricação de vidro.