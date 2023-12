Morre Queta Lavat , atriz mexicana de 'Rebeldes' e 'A Usurpadora'

A atriz mexicana Queta Lavat morreu aos 94 anos, conforme divulgado pela imprensa mexicana e por familiares da artista. A causa da morte não foi divulgada, mas, há algumas semanas, Queta foi hospitalizada por trombose em uma das pernas, e, na ocasião, seu quadro de saúde foi considerado grave.

Nascida em fevereiro de 1929, a artista deu vida a muitos personagens de novelas famosas, como "Rebelde" e a versão mais recente de "A usurpadora", de 2019.



Talentosa, ela já trabalhou em mais de 30 novelas. Em 2018, Queta recebeu o prêmio Ariel de Ouro, concedido pela Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas. No fenômeno "Rebelde", a atriz deu vida a "Angelita", e participou de alguns episódios. Em "A intrusa", foi Rosalía e Graciela em "Camaleões".

Nas redes sociais, fãs e familiares lamentaram o falecimento da atriz, e publicações estavam lotadas de homenagens. O ator Eduardo España se despediu da amiga com uma postagem que dizia: "É com tristeza que tomo conhecimento da partida da nossa querida e grande atriz Queta Lavat, uma mulher talentosa, gentil, sorridente e generosa. Cada encontro com ela no set, em uma palestra, onde quer que ela estivesse, era um prazer. Minhas condolências à sua família", publicou.

O secretário de turismo do México Miguel Torruco Marqués também homenageou Queta, que, para ele, era uma "atriz extraordinária da Idade de Ouro do cinema mexicano". "Nossas mais profundas condolências à sua família e amigos", escreveu.

O programa mexicano TV Hoy, que faz parte da programação matutina da Televisa, também prestou uma homenagem a artista em suas redes.

Lamentamos el sensible fallecimiento de la actriz #QuetaLavat Q.E.P.D. 🙏🏼



Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seguidores 🕊️🤍 pic.twitter.com/M2AwgYkRiW — Programa Hoy (@programa_hoy) December 4, 2023

Queta faleceu com 94 anos e deixa filhos, netos e bisnetos.