Dragagem avança no Rio Alcântara

No total, serão tirados 105 metros cúbicos de resíduos ao longo de cinco quilômetros de extensão do rio - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

Quem passa pela Rua Dr Alfredo Backer, no Alcântara, já percebe a considerável mudança no local graças à limpeza que está sendo feita no Rio Alcântara. Há um mês uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), garantiu a dragagem que vai mudar a vida de muitas pessoas que moram próximas ao rio.

A limpeza, que foi definida após uma análise feita pelos técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai ajudar o bairro a não sofrer com os transtornos ocasionados pelos alagamentos em períodos chuvosos. No total, serão tirados 105 metros cúbicos de resíduos ao longo de cinco quilômetros de extensão do rio.

O prefeito Capitão Nelson falou da parceria com o governo estadual que tem beneficiado a cidade em diversas intervenções.

“O Estado tem nos ajudado muito a transformar São Gonçalo. O programa Limpa Rio é fundamental para nos prepararmos para os períodos chuvosos agora do verão. Essa dragagem, aliada a outras obras que estamos fazendo na cidade, será fundamental para ajudar a população”, disse.

Os comerciantes do local estão empolgados vendo a limpeza acontecer.

“Todo mundo sempre falava que ia limpar esse rio, mas nunca limpavam. Tem anos que isso está abandonado, acumulando lixo, o mato crescendo. A gente chega aqui agora e parece que o rio está até maior, porque limparam só esse pedaço aqui e já deu uma diferença grande”, disse o comerciante Jorge Silva, de 54 anos.