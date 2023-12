Por um fio: poste ameaça cair no Pacheco e preocupa moradores

Um poste instalado em uma rua residencial do Pacheco, em São Gonçalo, preocupa moradores e pedestres que passam pela região. Isso porque o poste está inclinado e ameaçando cair, estando escorado apenas por fios de telefonia e internet.

De acordo com um morador da Rua Luís Pereira dos Santos, o poste já estaria apresentando risco há alguns meses, porém a situação teria piorado depois do último grande temporal do dia 18 de novembro, que trouxe diversos transtornos aos municípios do entorno.

O morador Luiz Carlos teme pela queda do poste | Foto: Filipe Aguiar

"Já procuramos a prefeitura e a Enel, além de empresas de telefonia, e ainda não resolveram a situação. Com a última tempestade piorou e o vento jogou ele em cima dos fios", disse o protético Luiz Carlos Marinho, de 72 anos.

Uma das grandes preocupações dos moradores é o risco de alguém se acidentar caso o poste caia. Carros estacionados próximos ao aparato também podem ser atingidos e sofrer danos.

"A gentes está com um medo danado desse poste cair em cima de uma criança. Passam muitas crianças por aqui para ir à escola. Está um perigo imenso", afirma o comerciante Carlos Henrique, de 51 anos.

1/4 | Foto: Filipe Aguiar

2/4 | Foto: Filipe Aguiar

3/4 | Foto: Filipe Aguiar

4/4 | Foto: Filipe Aguiar









A moradora da residência localizada na calçada em frente ao poste teme pela sua segurança e de sua família. "Ele pode acabar caindo em cima da minha casa e do meu muro", relata.

O SÃO GONÇALO procurou a Enel, que respondeu que "o poste mencionado está dando suporte a cabos de telecomunicações e não apresenta risco iminente de queda. A distribuidora incluirá o equipamento na programação de remoção de postes".