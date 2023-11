Niterói 450 anos: moradores revelam o que desejam para a Cidade Sorriso

O município de Niterói completa 450 anos de existência nesta quarta-feira, dia 22 de novembro. A cidade com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado do Rio, e que esbanja bons números se comparada a outras grandes cidades da região, parece atrair cada vez mais visitantes e até moradores, que atualmente são mais de 481 mil. Alguns desses revelaram para O SÃO GONÇALO o que gostariam de desejar para o município neste aniversário.

Eu sou um cara que é apaixonado por Niterói, a gente gosta muito daqui, tanto que moramos a vida toda aqui. Niterói vem melhorando muito, mas gostaria mesmo é de desejar que os moradores fossem mais amorosos e cuidados com a cidade, que é muito bonita. Gostaria também de mais paz. Estamos evoluindo, porém sempre pode melhorar. E sempre pra frente. Paulo Frota, 38 anos, mora em Niterói desde que nasceu

Os niteroienses Natalia Leite e Paulo Frota posam com o MAC ao fundo | Foto: Filipe Aguiar

Leia também:

Niterói completa 450 anos

Amo Niterói para falar a verdade, amo as praias que tem aqui. Eu até acho que estão trabalhando bem, mas o que eu desejaria é que dessem mais atenção às pessoas em situação de rua. Pensar no outro que precisa mais. Dar abrigo, educação, uma melhor qualidade de vida. Roseli Diniz, 74 anos, mora em Niterói desde que nasceu

A niteroiense Roseli Diniz no calçadão da Praia de Icaraí | Foto: Filipe Aguiar

Gostaria de desejar que ela continue evoluindo, mas sem esquecer de preservar aquilo que é essencial para a cidade. Rosângela Costa, 70 anos, mora em Niterói desde que nasceu

A niteroiense Rosângela Costa com as areias e o mar da Praia de Icaraí ao fundo | Foto: Filipe Aguiar

Gostaria que a cidade fosse mais limpa, mais organizada, mais iluminada, e eu gostaria também que tivesse mais opções de lazer, principalmente. Falta muito isso em Niterói. Tem estrutura, mas não tem incentivo financeiro e político. Acho que mais opções de lazer noturna também animariam mais a cidade, que está muito morta Ana Carolina Lattaruli, 24 anos, moradora de Niterói há dois anos, vinda de João Pessoa (PB)

A paraibana Ana Carolina Lattaruli posa com o maior símbolo da cidade | Foto: Filipe Aguiar

Desejaria mais segurança, que estamos precisando, e outras coisas boas, como melhor educação, saúde. A gente que trabalha com quiosque tem sofrido um pouco com assaltos. Niterói está até bem, mas sempre tem como melhorar. Maria Edna, 50 anos, trabalha em Niterói há 26 anos, embora more em São Gonçalo