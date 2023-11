Apartamentos do Minha Casa Minha Vida serão sorteados nesta sexta-feira (24/11) em Itaboraí

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais, realizará o último sorteio de 600 apartamentos do empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí, no bairro Esperança, nesta sexta-feira (24/11). Os portões serão abertos a partir das 8h e com fechamento às 10h. O sorteio acontecerá no condomínio Viver Melhor Itaboraí, do programa Minha Casa Minha Vida, localizado na Avenida Flávio Vasconcelos, na localidade conhecida como Reta.

Vale ressaltar que até o momento, 2,4 mil apartamentos já foram entregues à população, sendo 1,5 mil apenas na gestão do prefeito Marcelo Delaroli. A listagem com os candidatos aptos para o sorteio foi divulgada no Diário Oficial do município do último dia 10 de novembro. Para acessar, clique no link: (https://do.ib.itaborai.rj.gov.br/edicoes/2023/2023-11-10.pdf). Os candidatos relacionados deverão comparecer ao local do sorteio munidos de RG e CPF original.

Leia mais:

Prazo de licenciamento anual termina em 30 de novembro para veículos com finais de placa 6, 7, 8 e 9

Secretaria de Trabalho e Renda divulga quase 3.500 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz

Os imóveis de faixa 1 atendem famílias com renda de até R$1,8 mil e que já realizaram cadastro na Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais. A secretária municipal de Habitação e Serviços Sociais, Sheila Rodrigues, destaca a relevância do programa habitacional no município.

"Fazer parte deste programa social nos dá a certeza que estamos no caminho certo para diminuir o déficit habitacional em nosso município. Estamos felizes por fazer parte desta etapa de finalização da entrega habitacional deste empreendimento. Em menos de três anos do governo do prefeito Marcelo Delaroli, vamos entregar 2,1 mil habitacionais, das 3 mil unidades disponíveis. Muitos dos sorteados sairão do aluguel ou de moradias insalubres", destacou a secretária.

O empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí conta, ao todo, com 3 mil apartamentos divididos em prédios de cinco pavimentos. Possui área de lazer, salão de reuniões, quadra poliesportiva, área com brinquedo e estacionamento. O condomínio também conta com unidades adaptadas para pessoas portadoras de necessidades especiais. Cada imóvel tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos.

Para qualquer outra informação, a Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais fica localizada na Rua Antônio José Marins, nº 256 (antigo Bolsa Família), com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo endereço eletrônico: habitacao@itaborai.rj.gov.br