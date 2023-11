Jojo Todynho revela que terminou casamento após flagrar conversas do ex com outros homens

Através do Instagram, Jojo deu um ponto final nas especulações e revelou o verdadeiro motivo do fim do casamento - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Jojo Todynho decidiu romper o silêncio e falar pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com Lucas Souza. Através dos stories do Instagram, a artista deu um ponto final nas especulações e revelou o verdadeiro motivo de ter terminado a relação com o atual peão de A Fazenda 15.

“Meu casamento com o Lucas acabou porque peguei conversa dele com homens. Quando fui questioná-lo, ele se descontrolou e falou que ia me colocar como homofóbica na internet. Fiquei com medo. Pensei: ‘Como vou contar isso?’. E então começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar”, contou.

A cantora ainda afirmou que o ex-marido tentou desmoralizá-la ao falar sobre a relação dela com a mãe biológica. “Lucas quis usar a minha mãe para querer me desmoralizar. Vou pegar o final do vídeo e colocar para vocês, que ele enxuga as lágrimas e pergunta: ‘Ficou bom o vídeo?’. Foi para querer me desestabilizar”, disse ela.



“Ele sabia que eu tinha meus problemas pessoais com a minha mãe. Por isso entrei com processo para tirar o nome dela da minha certidão. Eu falei para ela o que estava acontecendo, e ela não me ouviu. Ele quis levar para a igreja, e a usou para tentar me atacar e me desmoralizar”, delcarou Jojo.

A cantora ainda relatou outras situações que viveu com Lucas Souza antes da separação. Entre elas: um chute em seu cachorro Braddock e o uso de drogas.

“Ele chutou o Braddock. Está tudo no processo. Eu achei maconha dentro da minha casa. O ex-assessor do Lucas contou que ele perdeu R$ 10 mil com uma pessoa que fotografou ele na entrada da favela comprando drogas. Isso foi um dos motivos de eu ter colocado ele para fora da minha casa”, afirmou a artista.

Jojo ainda desabafou sobre os julgamentos que recebe na internet. “Estou cansada de vocês quererem me colocar como vilã e mulher difícil na história sem saber o que eu passei, porque eu não contei [...] Lucas me pediu para voltar, e eu falei que não voltaria. Ele me xingou e foi aí que eu coloquei a medida protetiva contra ele. Ele surtava a troco de nada. Parem e julgar e colocar a mulher como demonizada”, acrescentou.

Também nos stories, Jojo Todynho mencionou que Lucas Souza era mentiroso. “As pessoas falavam que eu me expunha demais. Eu queria dividir que fui fazer uma viagem com meu marido, que fui jantar, ganhei um presente do meu marido. O Lucas era assim, ele surtava e vinha com uma Gucci para mim, trazia um café na cama. Mas ele mentia descaradamente”, disse ela.

A artista ainda declarou: “Lucas é página virada na minha vida. Fica um bando de idiota falando que sou turrona, falando que ainda tenho amor. Que amor, gente? Quem destrói a nossa vida não faz a gente ter amor. A gente acorda para a vida [...] Eu achei que tinha encontrado um príncipe encantado [...] Na verdade eu estava dormindo com o demônio do meu lado”, finalizou Jojo.