Castramóveis do RJPET estarão em São Gonçalo e São João de Meriti

Os moradores de São Gonçalo, de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, além da Ilha do Governador e de Higienópolis, na Zona Norte, poderão levar seus animais para serem castrados nas unidades móveis do programa RJPET, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), a partir desta terça-feira (21/11).

O serviço da Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculado à SES-RJ, é oferecido aos tutores de animais de qualquer região do estado.

O horário de funcionamento dos castramóveis do RJPET é das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Os agendamentos devem ser realizados exclusivamente pelo site: rjpet.com.br.



Os protetores podem agendar até oito castrações mensais; os tutores, um animal por mês. Cada ônibus conta, em média, com uma equipe de 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares, atuando desde a castração até a devolução do animal para o responsável. Todo o procedimento leva, no mínimo, 45 minutos.

Em dezembro de 2021, o Governo do RJ deu início ao programa estadual de esterilizações de animais e, até o momento, alcançou a marca de mais de 300 mil animais castrados.

Para a subsecretária de Proteção e Bem-Estar Animal, Camila Costa, o projeto busca, entre outros objetivos, diminuir o número de animais abandonados nas ruas.

“A castração contribui para reduzir não só a quantidade de gatos e cães pelas ruas, como os riscos de esses animais apresentarem doenças reprodutivas. Outra vantagem é o procedimento evitar que cadelas e gatas tenham infecção do útero (piometra), além de tumores de mama, estresse durante o cio e até gravidez psicológica. No caso dos machos, a castração diminui a possibilidade de apresentarem tumores de testículos e próstata, doenças sexualmente transmissíveis, fugas, agressividade e marcação de território”, explica a subsecretária.

Serviço

Castramóvel RJPET Ilha do Governador

Rua da Praia da Rosa, 1350, Tauá, Governador Iate Clube.

Período: Até 1º de dezembro (de segunda a sexta-feira, exceto feriados).

Horário: Das 8h às 15h.

Castramóvel RJPET São Gonçalo

Estrada do Pacheco, 1051, Pacheco, São Gonçalo .

Início : 21/11.

Horário: Das 8h às 15h.

Castramóvel RJPET São João de Meriti

Rua Iracema, s/n (ao lado do Complexo Esportivo Valter Pereira da Silva

Início: 21/11

Horário: Das 8h às 15h.

Castramóvel RJPET Higienópolis

Estacionamento do Prezunic

Estrada do Timbó, Avenida Itaoca, 52

Início: 21/11

Horário: Das 8h às 15h.