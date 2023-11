Neltur suspende visitas à Ilha da Boa Viagem

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), suspendeu temporariamente as visitações à Ilha de Boa Viagem, em Niterói.

No último sábado (18), o município foi atingido por forte chuva e ventania que deixou um rastro de destruição em toda a cidade. O fechamento o espaço acontece dois meses após a sua abertura, em dia 23 de setembro deste ano, após uma grande obra de recuperação custou R$ 5,5 milhões aos cofres públicos.

Confira a nota na integra: “As visitas na Ilha da Boa Viagem, em Niterói, foram suspensas na terça-feira, dia 21/11, por medida de segurança. A Neltur tomou esta decisão devido à forte chuva e ventania que ocorreu em toda a cidade”.

A ilha

A história da Ilha da Boa Viagem começa em 1650 com a construção da Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. O local virou centro de peregrinação de marinheiros, que agradeciam pelas viagens bem-sucedidas e pediam benção para os próximos trajetos. A adoração à Nossa Senhora da Boa Viagem motivou a realização de festas religiosas, que culminavam com procissões marítimas nas águas da Baía de Guanabara. A capela foi destruída durante a invasão francesa de 1711 e reconstruída em 1780, em estilo neoclássico.

Além da vocação religiosa, o monumento foi historicamente destinado para fins militares. A visão privilegiada da Baía de Guanabara tornou a ilha parte do antigo sistema defensivo brasileiro. Registros históricos apontam o ano de 1702 como marco de início da construção do fortim, que tinha entre cinco ou seis peças de artilharia. Já o casarão, conhecido como castelo, foi construído na década de 1940 e abrigou a sede dos Escoteiros do Mar.