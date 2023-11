Rio monta ação especial de apoio à 28ª Parada do Orgulho LGBTI+ Rio 2023

A Prefeitura do Rio apoia a 28ª Parada Do Orgulho LGBTI+ Rio 2023 e reunirá vários órgãos na Avenida Atlântica, durante o evento que será realizado neste domingo (19/11). A concentração será na Avenida Atlântica, pista da orla, na altura da Rua Sá Ferreira (posto 5), a partir das 11h. O desfile está programado para iniciar às 15h e irá percorrer a Avenida Atlântica até a Rua Rodolfo Dantas. A partir das 9h, equipes da Prefeitura estarão em uma tenda montada na altura da Rua Miguel Lemos. No local, o município levará serviços para a população, prestando atendimentos, vacinando, dando esclarecimentos e distribuindo material informativo.

"A Parada do Orgulho é um momento histórico do movimento LGBTI+ para marcar a luta pelos direitos civis e nós, como Prefeitura do Rio, aproveitamos a ocasião para levar os serviços da Prefeitura para a população que estará no evento. Estaremos lá desde as 9h prestando esclarecimentos e dando informações aos cariocas", disse Carlos Tufvesson, coordenador executivo de Diversidade Sexual, pasta ligada à Casa Civil.

Coordenadoria de Diversidade Sexual

A Coordenadoria de Diversidade Sexual (CDS) estará disponível para atendimento à população na tenda da Prefeitura. Entre as atividades, a coordenadoria oferecerá um ponto para recebimento de denúncias com atendimento jurídico para cidadãos, além de realizar inscrição para todos os programas desenvolvidos pela Coordenadoria. A CDS também fará distribuição de folhetos e outros materiais de informação.

Também no local a Coordenadoria de Diversidade Sexual irá realizar a distribuição de preservativos, fornecer informações gerais sobre o assunto também e sobre o projeto Garupa, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que visa a desconstruir as barreiras de acesso de pessoas LGBTI+ à saúde. O Garupa tem como objetivo a promoção de saúde de pessoas LGBTI+ em situação de vulnerabilidade social e, em 2021, foi selecionado pela Bloomberg Philanthropies em parceria com a Organização Mundial da Saúde e a Vital Strategies para o programa “Partnership for Healthy Cities: Covid-19 Response”.

Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará presente na parada LGBTI+ neste domingo, das 9h às 15h. No evento, em parceria com a Coordenadoria de Diversidade Sexual, serão disponibilizados estandes de promoção da saúde, oferecendo informações sobre cuidados sexuais e reprodutivos, de combate à sífilis; controle do tabagismo e derivados fumígenos (dispositivos eletrônicos); distribuição de preservativos internos e externos; orientações sobre o uso do PrEP e PEP; dicas de cuidados com a alimentação e com as ondas de calor ; e vacinação com os imunizantes contra covid-19, influenza, hepatite e também a antitetânica.

Além disso, a equipe do Garupa, projeto que promove acolhimento à população trans, e o Rap da Saúde – Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde da SMS estarão presentes no evento, contribuindo com orientações, distribuindo preservativos internos e externos e esclarecendo as dúvidas da população.

CET-Rio: Esquema especial de tráfego

As interdições de trânsito serão feitas por etapas. A primeira será iniciada às 23h30 de sábado (18/11) com a interdição da Avenida Atlântica, pista junto à orla, entre a Rua Francisco Otaviano e a Rua Miguel Lemos, para o posicionamento dos trios elétricos. Às 7h da manhã de domingo será implantada a Área de Lazer da Avenida Atlântica, pista junto à orla, como ocorre aos domingos e feriados.

A partir das 10h está prevista a interdição da Avenida Atlântica, pista das edificações, no trecho entre a Rua Joaquim Nabuco e a Avenida Princesa Isabel, além de seus acessos, em caso de ocupação da via pelo público. A Área de Lazer da Avenida Atlântica, bem como a interdição da pista junto às edificações, serão mantidas até o término do evento, a desocupação da via pelo público e a limpeza das pistas, com a liberação ao tráfego de veículos prevista até 23h. A inversão de mão da Avenida Atlântica, pista das edificações, funcionará em seu horário habitual, das 7h às 18h.

A operação de trânsito contará com 80 agentes, entre guardas municipais, operadores da CET-Rio e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de efetuar os bloqueios. As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos, e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. Painéis de mensagens variáveis informarão sobre a interdição da Avenida Atlântica e as condições de tráfego nas vias do entorno.

Proibições de estacionamento

A partir das 18h de sexta-feira (17/11) às 23h de domingo:

– Avenida Nossa Senhora de Copacabana, entre a Rua Francisco Otaviano e a Avenida Princesa Isabel;

– Rua Figueiredo de Magalhães, lado direito, entre a Avenida Atlântica e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana;

– Rua Rodolfo Dantas;

– Rua Bolívar, entre a Avenida Atlântica e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana.

Recomendações

– Utilizar transporte público para chegada e saída do evento;

-Devido às interdições para o evento é recomendado que os motoristas busquem rotas alternativas para seus deslocamentos e, se possível, evitem passar pela região, pois o trânsito deverá estar impactado.

Comlurb prepara esquema especial de limpeza

A Comlurb preparou um esquema especial de limpeza. Os trabalhos de preparação começarão às 7h. Serão 204 garis, sendo 116 da rotina do bairro mais 88 especialmente escalados para atuar diretamente no evento no calçadão, ciclovia, canteiro central e pista do desfile. O trabalho consiste na limpeza e manutenção da pista da Avenida Atlântica e ruas transversais, incluindo os acessos às estações de metrô Cantagalo, Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde, com serviços de varrição, esvaziamento de papeleiras e dos 150 contêineres colocados especialmente para o evento, desde a concentração, no Posto 5, até a Avenida Princesa Isabel.

Os garis vão trabalhar com o apoio de oito carros pipas d`água para lavagem das vias com água de reuso, dois caminhões satélites, dois caminhões compactadores e dois caminhões basculantes, duas varredeiras de grande porte, quatro motobombas, seis tratores de praia, dois tratores de praia com implemento traseiro para revolver e higienizar a areia. Os veículos e equipamentos serão utilizados em todo o trajeto da parada, inclusive nas ruas adjacentes, e depois voltam a ser utilizados na limpeza de todas as praias da orla da Zona Sul, onde mais 184 garis mantêm a limpeza. Os 88 garis destacados para a Parada atuarão na pista, na ciclovia, no calçadão e nas areias, antes, durante e após o evento. Serão colocados 250 contêineres em toda a orla, 300 na areia e 50 de 1.200l para o descarte correto dos resíduos.