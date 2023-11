Bolsonaro ganha bolão da Mega Sena com amigos do PL

Ao longo do ano, o ex-presidente apostou cerca de R$ 14 mil em jogos - Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus amigos ganharam R$ 6 mil na Mega-Sena, num sorteio realizado no último sábado, pela Caixa Econômica Federal. Os ganhadores apostaram no bolão e acertaram na quadra, faturando R$ 7.173,18.

O valor recebeu os descontos tributários e resultou finalmente em R$ 6 mil. Cada um ficou com cerca de R$ 240,00, mas afirmaram que o prêmio será apostado novamente na Mega-Sena da Virada, sorteada no dia 31 de dezembro e que neste ano registra o maior prêmio já pago, estimado no valor de R$ 550 milhões.

Não é a primeira vez que o político participa de apostas. Em agosto, durante uma entrevista, Bolsonaro contou que apostou ao longo do ano R$ 14 mil em bilhetes na lotérica de um sobrinho. Os prêmios pelo investimento, no entanto, não teriam superado os R$ 2,1 mil.