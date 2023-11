Campanha Papai Noel dos Correios 2023 é lançada no Rio

Foi lançada hoje (14) a Campanha Papai Noel dos Correios 2023 no Rio de Janeiro. O evento, que abriu o período de adoção de cartinhas em todo o estado do Rio, foi realizado no edifício-sede da empresa, na Cidade Nova. Além do Papai Noel e do mascote Carteirito, participou da cerimônia a Superintendente Estadual dos Correios no Rio de Janeiro, Clarissa Mazzon. O evento contou com o lançamento de selo da edição 2023 e com apresentação de dança das alunas do Instituto João Gonçalves da Silva. O grupo musical Talentos Internos, formado por empregados da empresa, animou os convidados.

Antes do lançamento, o Papai Noel dos Correios e o mascote Carteirito estiveram na Creche Municipal Arco-Íris, no Centro do Rio, para buscar pessoalmente as cartinhas das crianças e simbolizar o início da adoção pelos padrinhos. Os pequeninos puderam abraçar o bom velhinho, tirar fotos e mostrar os desenhos das suas cartinhas com os pedidos de Natal.

Saiba como enviar a carta de uma criança – Como incentivadores da criatividade e da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Além disso, no cadastramento será exigido o CPF da criança. O envio deve ser feito preferencialmente de maneira digital, através do Blog do Noel.

Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog. Atendendo aos critérios de seleção de cartas da campanha, as cartinhas são disponibilizadas para adoção. É importante ressaltar que não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança.

Caso a família não consiga realizar a inscrição através do Blog, é possível entregar a cartinha, em papel, nas agências dos Correios.

Padrinhos e madrinhas – Para adotar uma ou mais cartinhas, basta retirá-las em uma agência participante da ação ou acessar o Blog da campanha. Na página, clique em “Adoção On-line” e siga os passos. Para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município, é necessário escolher a localidade. Aqueles que desejam tirar sonhos do papel devem ficar atentos às diferentes datas de início e fim da campanha em cada estado. Cada pessoa escolhe a carta que vai adotar, de acordo com o presentinho solicitado. Sendo assim, há pedidos para todos os gostos e bolsos, pois há crianças que pedem brinquedos bem simples.

Para quem prefere escolher presencialmente, haverá cartinhas para adoção em 32 agências do Rio de Janeiro (capital e interior): Barra Shopping; Botafogo; Castelo; Central do Rio de Janeiro; Copacabana; General Osório; Largo do Machado; Presidente Vargas; Tijuca; Campo Grande; Realengo; Méier; Ilha do Governador; Duque de Caxias; Nova Iguaçu; Queimados; Universidade Rural; Nilópolis; Maricá; Niterói; São Francisco; São Gonçalo; Nova Friburgo; Petrópolis; Resende; Saquarema; Armação dos Búzios; Campo dos Goitacazes; Carapebus; Porciúncula; São João da Barra e Conceição de Macabu.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog e conforme o cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha. Para que esse grande gesto de solidariedade alcance cada vez mais crianças, os Correios convidam toda a sociedade a participar.

Fique atento: os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no Blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

Sobre o Papai Noel dos Correios

Há 34 anos, a campanha disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental, independentemente da idade, de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as Secretarias de Educação para trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover a inclusão social.

Também são selecionadas e disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. A secretária-executiva do MCOM, Sônia Faustino Mendes, falou sobre a força desse momento. “Fico muito emocionada porque vim dessa origem. Eu esperava o Papai Noel. É muito lindo. Só posso pedir que as pessoas pensem no significado de solidariedade, de compaixão, que pensem nessas crianças. Que as pessoas possam ser tocadas por esse sentimento”, expressou a conselheira durante o lançamento da edição 2023.

Solidariedade que se multiplica – Em mais de três décadas de campanha, cerca de 6,3 milhões de cartinhas foram atendidas pelos padrinhos e madrinhas. Em 2022, aproximadamente 187 mil cartas foram adotadas.

Este ano, mais de 96 mil cartas já estão disponíveis para adoção, somadas às cartas físicas, disponíveis nas agências participantes, e às digitais, acessíveis no Blog Noel. Para o presidente Fabiano, os números só ressaltam o quanto o projeto comove o coração de brasileiros. “A cada edição, contemplamos um número crescente de padrinhos e madrinhas que adotam cartinhas, demonstrando que a bondade e a generosidade estão presentes em nossa sociedade, reforçando a crença em um mundo melhor”, declarou.

Como surgiu a campanha?

A campanha nasceu pela iniciativa de alguns empregados que, durante a rotina de trabalho, encontravam cartinhas escritas por crianças e destinadas ao Papai Noel. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo.

A Campanha Papai Noel dos Correios é tão antiga e conhecida da sociedade que, atualmente, muitos padrinhos e madrinhas adotam cartinhas porque receberam presentes dos carteiros quando eram crianças e jamais esqueceram dessa emoção, como é o caso do Ademir Santos Júnior, do Rio de Janeiro:

"Eu vim de uma família muito grande, com muitos irmãos, e meus pais nos davam muito amor e carinho, mas não tinham condições de comprar presentes de Natal para a gente. Alguém no bairro falou do Papai Noel dos Correios pra nossa família e eu enviei uma cartinha pedindo uma bola. Nunca vou me esquecer do carteiro chegando para entregar minha tão sonhada bola como presente de Natal. Até hoje fico comovido com essa lembrança. Sei que alguém, que nem conheço, fez um Natal inesquecível em minha vida. Hoje, já adulto, quero fazer a diferença na vida de uma criança também. Adoto todo ano porque sei que a criança que receber o meu presente vai lembrar desse momento pra sempre. Levar felicidade para o próximo traz felicidade para a gente também. Quem adota uma cartinha está plantando a sementinha de sonho e solidariedade em uma criança", conta Ademir Santos Júnior, que todo ano adota uma cartinha na Agência Presidente Vargas, no RJ.

Papai Noel dos Correios 2023

Os Correios empenham a dedicação de seus empregados e sua capacidade logística para entregar os presentes e atender às expectativas de milhares de crianças em todo o País.

Mais informações estão disponíveis no Blog do Noel, que pode ser acessado pelo portal www.correios.com.br.