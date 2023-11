Saiba quem foi Isis Freitas, atriz que morreu aos 22 anos

Isis tinha pouco mais de 3 mil seguidores no Instagram - Foto: Reprodução

Neste domingo (12), morreu a atriz Isis Freitas. Em uma nota compartilhada nas redes sociais da atriz, a assessoria informou o falecimento, mas não divulgou a causa da morte.

A partida repentina de Isis surpreendeu seus amigos e fãs, que lamentaram a perda.



Isis Freitas tinha 22 anos e estava fazendo testes para a próxima novela das sete da TV Globo, “A vovó sumiu!”. A jovem já possuía participação expressiva no teatro e publicidades com grandes marcas de beleza e com o Google.



A notícia de seu falecimento foi dada via stories do Instagram, e a assessoria da artista disse ao Extra, que, por ora, não iria confirmar o motivo da morte de Isis, pois não queriam incomodar os familiares. “O que podemos afirmar é que ela era filha única, uma menina iluminada, talentosa e cheia de vida. Estamos muito tristes e em choque com a notícia.”, contou a equipe.

A perda da modelo foi lamentada por muitos artistas, e dentre elas está Larissa Manoela. Em suas redes sociais, a cantora disse que estava em choque com a notícia. “Menina jovem, muito doce, talentosa e carinhosa", escreveu.

Um outro amigo também sentiu a perda da artista. Matheus Freitas, ator que deu vida a Bento na novela Além da Ilusão, escreveu um texto se despedindo da atriz.

Confira abaixo:

"Solar! Essa é a palavra que eu sempre usei para te resumir. O nosso encontro foi um encontro, meteórico e estrondoso. Você tão solar chegou na minha vida numa noite de festa. Era Carnaval e nunca mais saiu daqui. Ela topava tudo! Era só uma mensagem e ela chegava a hora que fosse. Vivemos décadas de amizade em um ano e pouco. Sua presença foi tão marcante aqui, que se tornou uma das pessoas mais presentes na minha vida em tão pouco tempo. Já era parte da família! Família essa que a gente escolhe e a gente se escolheu naquele bloco de carnaval se encarando sem saber o que um queria com o outro.Um espetáculo! Ela era um grande espetáculo, com um sorriso que chegava na frente, uma risada gostosa de ouvir, a voz doce e como você é linda. Eu sempre te enalteci, porque soube sempre soube o seu tamanho e não à toa sempre te comparei ao sol!"

"E agora você sai de cena, sem despedidas num dia de sol tão lindo quanto você. Poxa bicha, tá foda por aqui, dói! Mas você precisava encantar lugares maiores, solares e espero muito que olhe por nós de onde estiver. Nosso triplex blindado vai continuar firme e vamos te honrar daqui, em cada vitória nossa que é sua também. Te amo tanto, dona Ísis! Descansa meu amor, que Papai do Céu te acolha e que seu sorriso seja a marca mais forte nas lembranças das pessoas em que você esteve presente em vida. Te amo, dona Ísis. Pra sempre!”.