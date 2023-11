Após ter sido enganada, modelo retira 5kg de produtos do bumbum

A modelo e influencer Priscila Kimura gastou uma fortuna em procedimentos para aumentar o bumbum, mas o tratamento acabou dando errado e ela precisou retirar os produtos aplicados nos glúteos devido a danos que estavam acontecendo em seu corpo.

Antes do prodecimento, ela tinha 110 cm de bumbum | Foto: Divulgação

Foram retirados total de 5Kg entre biopolímeros e tecidos comprometidos dos glúteos, quadris e coluna lombar. Quando ela adicionou o produto nos seus glúteos, ela contou que lhe venderam com o nome AQUALIFT, material foi encaminhado para biópsia com suspeita de ter sido aplicado silicone industrial + óleo mineral.

"Comecei observar de mudanças minhas medidas aumentando, mesmo eu prosseguindo com uma alimentação balanceada, dores intensas nas pernas, região lombar, de início pensei que era nervo ciático, até diagnosticar por meio de exames que o produto migrou para a região lombar, muito inchaço por todo o corpo, pernas, panturrilhas, pés, mãos, costas, roupas não servindo, parei atividades físicas de rotina, devido as dores lombares, articulações. Estou há um ano sem me bronzear, porque quando a pele com o produto no corpo entra em contato aos raios ultravioletas faz muito mal", relata.

A modelo ainda complementou sobre o ocorrido. "E a falta de vitamina D me ocasionou a deficiência dessa vitamina, onde causa: dores musculares, perda da qualidade do sono, depressão, fraqueza nos ossos, falta de cálcio, falta de libido. Perdi o uso das roupas e lingeries de uso habitual, aumentei 21Kg sem menos esperar, mesmo seguindo dietas, o produto se espalhou pela coluna lombar, região peri anal e pelos quadris, fiquei com 130 de bumbum, antes de adicionar o produto eu tinha 110 de bumbum, após a aplicação fui para 115 cm ao qual eu achava perfeito!", declara.

A busca pela beleza trouxe muitos danos para saúde de Priscila | Foto: Divulgação

Por isso, Pri Kimura aconselha as outras mulheres que desejam ter o bumbum perfeito. "A dica que eu dou para a mulher que deseja ter o bumbum perfeito é a seguinte. Muito cuidado com nomes lindos divulgados na busca do bumbum perfeito! Pois, o problema muitas vezes é o mesmo, só mudam o nome! Quem quiser adicionar produtos nos glúteos, olhe antes os destaques dos meus stories do insta, se estiver disposta a passar por tudo o que passei e estou passando, faça! A minha escolha em busca da Ditadura da Beleza, na busca do bumbum perfeito, me trouxe danos não somente físicos, mas também psicológicos, noites e noites sem dormir chorando de dor e imensa tristeza", afirma.