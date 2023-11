Hoje é o Dia Mundial do Hip Hop; saiba mais

A segunda semana de novembro começa com o Dia Mundial do Hip Hop (12). Neste ano, a data celebra os 50 anos da expressão cultural que nasceu nos Estados Unidos e se tornou bastante popular no Brasil.

O Hip Hop surgiu no bairro do Bronx, gueto negro, caribenho e latino de Nova York, mais especificamente em uma festa organizada por Clive e Cindy Campbell, em agosto de 1973. Nela, Clive, mais conhecido por Kool Herc, inovou na discotecagem, tornando-se referência como DJ (Disk Jokey).

Aos poucos, esse evento se transformou em um marco e, em 12 de novembro de 1973, a organização não governamental Nação Zulu foi fundada. Ela sistematizou a cultura hip hop e seus quatro elementos - breaking, DJ, MC e grafite - como forma de promover a criatividade e combater a violência.

A disseminação do Hip Hop ao redor do planeta, alcançou o Brasil nos anos de 1980 e teve como centro receptor a cidade de São Paulo, através de batalhas de breaking dance.

Os primeiros grupos se organizaram, primeiramente na Rua 24 de Maio com a Praça Dom José de Barros, no bairro da República, porém, pouco tempo depois, passaram a se apresentar no Largo do São Bento (na saída da estação de metrô), no bairro da Sé.

Muitos dos pioneiros no Brasil eram remanescentes dos bailes black do funk paulistano, a exemplo de Nelson Triunfo & Funk Cia. Se popularizando aos poucos com as rodas de batalhas de rima, que foi ganhando amplitude, até que surgiu alguns dos primeiros álbuns do gênero á ser reconhecidos nacionalmente.

No final da década de 1980, foi se popularizando o gênero Rap nas quebradas (comunidades), em união com os pilares da cultura como o Break Dance e Grafite. Apesar de haver músicas próximas do gênero lançadas antes de o Rap chegar no Brasil, como as faixas de Jair Rodrigues, considerado o primeiro rapper do Brasil por seu pioneirismo nas batidas e flow, foi chamado de “mestre” e de “professor” por Mano Brown, Emicida e Rael, o consagrado artista faleceu em 2014.

Desde então a cultura só cresceu dentro do país, com alguns picos de ascensão com os lançamentos de alguns artistas na década de 2000 como: Gabriel O Pensador, Marcelo D2, Ndee Naldinho, MC Marechal, Criolo, Emicida, Rashid, Kamau, Karol Conká, Filosofia de Rua e muitos outros.

Na atualidade, o Brasil tem se destacado em outro elemento do Hip Hop: o grafite. São inúmeros os grafiteiros que se tornaram destaque internacional, como: osgêmeos (Gustavo e Otávio Pandolfo), Crânio, Speto, Nunca, Kobra, Binho Ribeiro, Marcerlus Bob, Nina Pandolfo, Derlon Almeida e Zezão.

*Com informações da Agência Brasil e Portal RapDab