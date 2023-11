Morre Seu Antônio, dono de famoso restaurante em Niterói

Dia de luto na gastronomia de Niterói. Antônio de Azeredo Alves, o famoso Seu Antônio, proprietário do restaurante que leva seu nome, faleceu na manhã deste sábado (11), aos 82 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Seu Antônio era um português que fez história em Niterói. Junto à esposa, com quem foi casado por 53 anos, eles criaram o restaurante especializado em frutos do mar, no Cafubá, Região Oceânica de Niterói.

O restaurante Seu Antônio tem 38 anos de pleno funcionamento, sempre com filas de clientes que esperavam encontrar o atendimento cordial de Antônio.

Ele virou o rosto do salão e sua esposa a dona do tempero servido por lá. Mas, há alguns anos, o casal estava dividindo a administração do local com o filho e a nora.

Neste sábado o estabelecimento comunicou, via postagem na rede social, que não irá funcionar. Ainda não foi divulgado horário e local de sepultamento do comerciante.